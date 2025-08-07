Καβάλα: Η τελευταία φωτογραφία της 59χρονης Βρετανίδας προτού εξαφανιστεί – Ντόπιος την είδε να κολυμπά σε βαθιά νερά

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση της 59χρονης Βρετανίδας από παραλία στην Καβάλα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, η οποία αγνοείται για έκτη ημέρα.

Ο ΑΝΤ1 έφερε στο φως της δημοσιότητας μία φωτογραφία, μόλις τρεις ώρες προτού χαθούν τα ίχνη της. Η 59χρονη φαίνεται πως κάθεται σε ένα παραλιακό μαγαζί μαζί με τον σύζυγό της, και τρώει. Η ίδια, φοράει σκούρο μαγιό και γυαλιά ηλίου, ενώ δείχνει ήρεμη καθώς συνομιλεί με τον άνδρα της, που φορά λευκό καπέλο.

Το ζευγάρι από νωρίς είχε πάει στην παραλία και κάποια στιγμή ο άνδρας της 59χρονης είχε κοιμηθεί στην ξαπλώστρα. Όταν ξύπνησε, γύρω στις 17:00, εκείνη δεν ήταν πουθενά, αν και τα προσωπικά της αντικείμενα εντοπίστηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, η γυναίκα εξαφανίστηκε από την παραλία Οφρυνίου Καβάλας, όπου είχε πάει για μπάνιο με τον σύζυγό της.

Έχει ίσια ξανθά μαλλιά μέχρι τους ώμους, γαλανά μάτια, ύψος 1,73 μέτρων και είναι αδύνατη. Την μέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ολόσωμο μαγιό.

Σύμφωνα με το Silver Alert που εκδόθηκε, η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Ενεργοποιήθηκε το κοινωνικό κομμάτι των υπηρεσιών αφού ενημερώθηκε πρώτα από την οικογένεια της αγνοούμενης και συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία.

Αυτό που ανησυχεί τους οικείους της είναι ότι δεν πήρε μαζί της το κινητό της ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς έως τώρα αποτέλεσμα.

Ένας ντόπιος, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, είδε την γυναίκα να κολυμπά σε βαθιά νερά και της συνέστησε να απομακρυνθεί ωστόσο εκείνη δεν τον άκουσε.

Ο σύζυγος της 59χρονης είπε στην αστυνομία ότι η γυναίκα έχει προβλήματα υγείας καθώς έχει ξαναχαθεί στο παρελθόν.