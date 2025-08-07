Μαρία Αντωνά: «Με φλέρταραν αρκετά και αυτό μου δημιούργησε άμυνες»

Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» έδωσε η Μαρία Αντωνά. Η ραδιοφωνική παραγωγός, που φέτος συμμετέχει στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, μεταξύ άλλων μίλησε και για το πώς της δημιουργήθηκαν άμυνες όταν ήρθε στην Αθήνα. «Προσπαθούσα να κρύψω τα συναισθήματά μου, δεν ήθελα να με εκμεταλλευτούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μόνο όταν σε γνωρίζει κάποιος ανακαλύπτει την πιο ευάλωτη πλευρά σου.

Όταν κατέβηκα μόνη μου στην Αθήνα, επειδή δούλευα και βράδυ, με φλέρταραν αρκετά και αυτό μου δημιούργησε άμυνες. Δεν ήθελα καν να γελάω πολύ μπροστά στους άλλους.

Απλά αυτό σου έκανε λίγο κακό στη δημόσια εικόνα σου.

Ίσως έχεις δίκιο, πάντα προσπαθούσα να κρύψω τα συναισθήματά μου, να μη φανώ ευάλωτη. Δεν ήθελα να με εκμεταλλευτούν και να πληγωθώ.