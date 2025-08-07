Ανθή Βούλγαρη: «Ένιωθα τύψεις που δεν γέννησα φυσιολογικά» – Η συγκινητική εξομολόγησή της

Η Ανθή Βούλγαρη αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για ένα θέμα που απασχολεί πολλές γυναίκες: Την επιλογή της καισαρικής τομής αντί για τον φυσιολογικό τοκετό.

Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία από τη βόλτα με το μωρό της

Η παρουσιάστρια, που πριν λίγους μήνες έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, μέσα από το οποίο μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία αλλά και τις σκέψεις της.

Στόχος της ήταν να ενθαρρύνει τις νέες μητέρες να μην αισθάνονται τύψεις για τις επιλογές τους, αρκεί να διασφαλίζεται η υγεία τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους.

«Νιώθω ότι έχετε τύψεις»

«Γεια σας γεια σας, λοιπόν, ήθελα πάρα πολλές μέρες να κάνω αυτό το βίντεο και τώρα που βρήκα λίγο ησυχία που κοιμάται ο μικρός, βρήκα την ευκαιρία. Κατά καιρούς διαβάζω πολλά μηνύματα από πολλές από εσάς που με ρωτάτε πώς αισθάνομαι που γέννησα με καισαρική, πώς αισθάνομαι μετά την γέννα, πώς είμαι ψυχολογικά.

Πάρα πολλά ερωτήματα. Είπα λοιπόν ότι θα κάνω κάποια βιντεάκια να σας απαντάω. Κάθε φορά θα απαντάω σε ένα θέμα, ίσως κάποιες εμπειρίες μας ταυτιστούν, μπορούμε να ανταλλάξουμε τη σκέψη μας, αυτός είναι ο λόγος, ούτε ειδική είμαι, ούτε τεράστια εμπειρία έχω. Θα ξεκινήσω από κάτι που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση: πολλές κοπέλες μου έχετε στείλει για την καισαρική και νιώθω ότι έχετε τύψεις. Δεν θα σας το κρύψω και εγώ το σκεφτόμουν αυτό γιατί να γεννήσω με καισαρική, θα ήθελα πάρα πολύ να γεννήσω με φυσιολογικό τοκετό.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει είναι να είναι καλά τα παιδάκια μας και να είμαστε και εμείς καλά για να μπορέσουμε να τα μεγαλώσουμε. Είναι προτιμότερο να γεννηθεί ένα παιδί υγιές και να έχει μια μαμά υγιή, κατά την ταπεινή μου άποψη, από το να υπάρχουν προβλήματα στη γέννα. Είναι πανέμορφο να γεννήσεις φυσιολογικά.

Από εκεί και πέρα, έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη ευτυχώς, δεν γεννάμε πλέον στα χωράφια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να νιώθουμε τύψεις και να απολογούμαστε για το πώς έχουμε γεννήσει. Υπάρχουν και πολλές γυναίκες που δεν θέλουν καν να μπουν στη διαδικασία του φυσιολογικού τοκετού, γιατί είναι κακό αυτό; Πραγματικά, αυτή είναι η άποψή μου», αναφέρει στο συγκεκριμένο βίντεο η παρουσιάστρια.

