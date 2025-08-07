Γρηγόρης Μόργκαν: Ο σύντροφος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη αποκαλύπτει τις τρυφερές στιγμές με τον νεογέννητο γιο τους

Enikos Newsroom

lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη Γρηγόρης Μόργκαν
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani

Τρυφερές και γεμάτες αγάπη στιγμές ζουν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν με τον νεογέννητο γιο τους. Το ευτυχισμένο ζευγάρι βιώνει ανεπανάληπτη χαρά, όπως κάθε νέος γονέας.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η οικογενειακή φωτογραφία με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους από το μαιευτήριο

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν καλωσόρισαν τον γιο τους στις 11 Ιουλίου και από τότε, η καθημερινότητά τους έχει γεμίσει με αγάπη, τρυφερότητα και αμέτρητες όμορφες στιγμές που μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media.

Η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε ένα συγκινητικό βίντεο, όπου κρατάει στην αγκαλιά της τον μικρό της και εκφράζει με ειλικρίνεια το πόσο πολύ ήθελε να ζήσει αυτή τη στιγμή: «Αυτό εδώ πέρα είναι κάτι που το ήθελα μια ζωή».

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Μόργκαν μοιράστηκε ένα νέο βίντεο μέσω Instagram Stories, όπου ο μικρός γιος τους φαίνεται να ξεκουράζεται γαλήνια στην κούνια του, αποκαλύπτοντας την ηρεμία και την αγάπη που κυριαρχούν στο σπίτι τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
03:35 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ανθή Βούλγαρη: «Ένιωθα τύψεις που δεν γέννησα φυσιολογικά» – Η συγκινητική εξομολόγησή της

Η Ανθή Βούλγαρη αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για ένα θέμα που απασχολεί πολλές γυναίκες: Την ε...
02:20 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου για την τηλεοπτική της μεταγραφή: «Τέλος το ξύπνημα από τα αχάραγα – Ραντεβού τα απογεύματα»

Σε μία συγκινητική δημοσίευση προχώρησε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στα social media. Η δημοσιογ...
01:50 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης στα Κουφονήσια – ΦΩΤΟ

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τις διακοπές του Αυγούστου στα Κουφονήσια, πριν από την επι...
00:50 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Κλέλια Ρένεση: «Μετά από πάρα πολλά χρόνια σε κωμωδία ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό»

Η Κλέλια Ρένεση παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Αντρέα Θεοδ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια