Γρηγόρης Μόργκαν: Ο σύντροφος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη αποκαλύπτει τις τρυφερές στιγμές με τον νεογέννητο γιο τους

Τρυφερές και γεμάτες αγάπη στιγμές ζουν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν με τον νεογέννητο γιο τους. Το ευτυχισμένο ζευγάρι βιώνει ανεπανάληπτη χαρά, όπως κάθε νέος γονέας.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν καλωσόρισαν τον γιο τους στις 11 Ιουλίου και από τότε, η καθημερινότητά τους έχει γεμίσει με αγάπη, τρυφερότητα και αμέτρητες όμορφες στιγμές που μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media.

Η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε ένα συγκινητικό βίντεο, όπου κρατάει στην αγκαλιά της τον μικρό της και εκφράζει με ειλικρίνεια το πόσο πολύ ήθελε να ζήσει αυτή τη στιγμή: «Αυτό εδώ πέρα είναι κάτι που το ήθελα μια ζωή».

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Μόργκαν μοιράστηκε ένα νέο βίντεο μέσω Instagram Stories, όπου ο μικρός γιος τους φαίνεται να ξεκουράζεται γαλήνια στην κούνια του, αποκαλύπτοντας την ηρεμία και την αγάπη που κυριαρχούν στο σπίτι τους.