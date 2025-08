ΗΠΑ: 28χρονος υπαξιωματικός του στρατού ο συλληφθείς για το επεισόδιο με πυροβολισμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 28χρονος υπαξιωματικός του αμερικανικού στρατού συνελήφθη την Τετάρτη (6/8) για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε στρατιωτών στη βάση Φορτ Στιούαρτ, στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Ο ταξίαρχος Τζον Λούμπας, διοικητής της 3ης Μεραρχίας Πεζικού, είπε ότι παραμένει άγνωστος ο λόγος για τον οποίο ο 28χρονος λοχίας Κορνέλιους Ράντφορντ πυροβόλησε άλλους στρατιωτικούς, διευκρινίζοντας πως το όπλο που χρησιμοποίησε δεν ήταν υπηρεσιακό.

JUST IN: The president has been briefed after multiple soldiers reportedly were shot in an active shooter incident at Fort Stewart base in Georgia. pic.twitter.com/agJo4ihb7t — Breaking911 (@Breaking911) August 6, 2025

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διοίκηση του Φορτ Στιούαρτ, πέντε στρατιώτες πυροβολήθηκαν και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες διακομίστηκαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο για να δεχθούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι τραυματίες στρατιώτες είναι σε σταθερή κατάσταση και αναμένεται να αναρρώσουν, δήλωσε ο Λούμπας και ανέφερε ότι στρατιώτες που ακινητοποίησαν τον Ράντφορντ συνέβαλαν στη σύλληψή του.

BREAKING Five soldiers shot in a firing incident at Fort Stewart Army Base, Georgia.

The base is under lockdown as investigation continues. #DonaldTrumpTariffs #Georgia #Unitedstate #TradeWar pic.twitter.com/lQpivaXjkQ — YS 3 NEWS (@YS3NEWS) August 6, 2025

«Αυτοί οι στρατιώτες, χωρίς αμφιβολία, απέτρεψαν περαιτέρω θύματα ή τραυματίες», είπε χαρακτηριστικά.

Η στρατιωτική βάση Φορτ Στιούαρτ βρίσκεται περίπου 64 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Σαβάνα στην Τζόρτζια, στο νοτιοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών.