Καίτη Φίνου: Η σπαρακτική ανάρτηση για την αδελφή της, Μαίρη – «Θα έκλεινες τα 62…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Καίτη Φίνου
Φωτογραφία: Instagram/kaitifinou

Το Νοέμβριο του 2018 η Καίτη Φίνου βυθίστηκε στο πένθος, καθώς έφυγε από τη ζωή η αδελφή της, Μαίρη. Αν ζούσε, σήμερα (7/8) θα γινόταν 62 ετών και με αφορμή αυτό το γεγονός, η γνωστή ηθοποιός έκανε μία σπαρακτική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Καίτη Φίνου δημοσίευσε μία φωτογραφία της αδελφής της, στην οποία την βλέπουμε χαμογελαστή στη διάρκεια εξόδου της, και έγραψε στη λεζάντα: «7 Αυγούστου Μαίρη μου… Θα έκλεινες τα 62… Σήμερα στις δώδεκα θα πω χρόνια ουράνια… Μέχρι την μέρα που θ’ ανταμώσουμε».

 

Υπενθυμίζεται ότι μόλις ένα χρόνο μετά τον θάνατο της Μαίρης Φίνου, η Καίτη Φίνου τον Δεκέμβριο του 2019 “έχασε” και την μικρότερη αδελφή της, Γιάννα.

Στις 16 Δεκεμβρίου του 2019, η ηθοποιός είχε κάνει γνωστό το δυσάρεστο γεγονός, δημοσιοποιώντας μία φωτογραφία των δύο αδελφών της στο προφίλ της στο Facebook.

Τότε, η Καίτη Φίνου είχε γράψει: «Σου είπαμε μικρό μου το τελευταίο αντίο. Πας να βρεις την Μαίρη. Δεν ξέρω γιατί εγώ η μεγαλύτερη έπρεπε να ζήσω για να σας αποχαιρετήσω. Κάποιος λόγος θα υπάρχει που μόνο Αυτός γνωρίζει… Καλή αντάμωση αγαπημένες μου».

