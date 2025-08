Ζενεβιέβ Μαζαρί: Οικογενειακές διακοπές στο Καστελόριζο – «Οι Έλληνες το κάνουν καλύτερα»

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του νέου κύκλου του GNTM, η Ζενεβιέβ Μαζαρί ταξίδεψε μέχρι το Καστελόριζο για να απολαύσει το φετινό καλοκαίρι.

Η Fashion Consultant του GNTM μοιράστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (6/8) μερικά στιγμιότυπα το νησί των Δωδεκανήσων με τον σύζυγό της, Βασίλη Μακρίδη, και την παρέα τους.

Mάλιστα, έδωσε έμφαση στο παστίτσιο, γράφοντας στη λεζάντα: «Homemade pastisio by the famous Katina. Greeks do it better. Kastelorisso family», δηλαδή «Σπιτικό παστίτσιο από τη διάσημη Κατίνα. Οι Έλληνες το κάνουν καλύτερα. Οικογένεια Καστελόριζο».

