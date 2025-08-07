ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι εντελώς καθαρός, έχω ελεγχθεί περισσότερες από 11 φορές» – Τι απαντά ο σύντροφος της Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις και τη Ferrari

Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων. Τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο βρίσκονται και τα δημοσιεύματα που αφορούν στη «γαλάζια» πολιτευτή, Καλλιόπη Σεμερτζίου και τον σύντροφό της, Χρήστο Μαγειρία.

Ο ίδιος μιλώντας στο STAR δήλωσε ότι «είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένειά μου. Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός».

Όσον αφορά στα περί 1,4 εκατ. ευρώ, απαντά:

«Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφος μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο. Δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα. Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την  πήρα το 2016 μεταχειρισμένη, που τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές, είναι ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις».

«Δεν μας έχει ενοχλήσει καμία Αρχή»

Στον ΑΝΤ1 μίλησε για τις εξελίξεις η Καλλιόπη Σεμερτζίδου και τόνισε πως «μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει καμία Αρχή, ούτε εμάς, ούτε την οικογένειά μας», ενώ ξεκαθαρίζει ότι «δεν εμπλεκόμαστε σε καμία από αυτές τις υποθέσεις και τις κατηγορίες που μας προσάπτουν τις τελευταίες ημέρες» και κάνει λόγω για «απολύτως ψευδείς πληροφορίες».

Πόπη Σεμερτζίδου: Τι οδήγησε στην παραίτησή της από στέλεχος της ΝΔ

Την παραίτησή της από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας υπέβαλε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, στον απόηχο των έντονων πολιτικών αντιδράσεων που προκάλεσε η εμπλοκή του ονόματος της και του συντρόφου της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρεται σε σειρά δημοσιευμάτων.

Η ίδια στην επιστολή παραίτησης που απέστειλε στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα υποστήριξε πως η οικογένειά της έχει βρεθεί στο στόχαστρο, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές επιθέσεις: «Το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

