Ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Τραμπ – Σε εξέλιξη παρασκηνιακές επαφές για πιθανή σύνοδο

Η πιθανότητα μιας ιστορικής συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να λαμβάνει σάρκα και οστά, καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος φέρεται να το πρότεινε επίσημα στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Εν μέσω μιας παρατεταμένης και αιματηρής σύγκρουσης στην Ουκρανία, το ενδεχόμενο τριμερούς συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέρχεται στο τραπέζι, με την Ουάσινγκτον να δείχνει διατεθειμένη να κινηθεί ταχύτατα για να την υλοποιήσει.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, «οι Ρώσοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συναντηθούν με τον Πρόεδρο Τραμπ και ο Πρόεδρος είναι ανοιχτός στο να συναντηθεί τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ζελένσκι. Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να τελειώσει αυτός ο βάναυσος πόλεμος».

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, αν και δεν έχει καθοριστεί ακόμη η τοποθεσία.

Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσαν στο CNN ότι ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Ο Τραμπ, από το Οβάλ Γραφείο, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα συνάντησης στο εγγύς μέλλον, απάντησε: «Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες με τον πρόεδρο Πούτιν σήμερα και υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο τέλος αυτού του δρόμου».

Συμπλήρωσε πως «αυτός ο δρόμος ήταν μακρύς και συνεχίζει να είναι μακρύς, αλλά υπάρχει καλή πιθανότητα να υπάρξει συνάντηση πολύ σύντομα».

Παρ’ όλα αυτά, παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει ακόμη κάποιο χρονοδιάγραμμα για μια πιθανή συμφωνία. «Έχω απογοητευτεί ξανά στο παρελθόν με αυτή την υπόθεση», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξή του στο Fox Business, τόνισε ότι «πρέπει να γίνουν πολλά» προτού πραγματοποιηθεί μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε, «υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν και ελπίζουμε να το καταφέρουμε αυτό τις επόμενες ημέρες και ώρες».

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ βοήθησε τις ΗΠΑ να κατανοήσουν καλύτερα τις ρωσικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Αξιωματούχοι της Ουκρανίας, πάντως, εκλαμβάνουν την πρόταση Πούτιν ως μια διπλωματική κίνηση με στόχο να μαλακώσει τη στάση του Τραμπ έναντι της Ρωσίας και να περιορίσει την ενόχλησή του προς τον Πούτιν.

Δεν είναι επίσης σαφές αν ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σε μια τριμερή σύνοδο με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι – μια πρόταση που ο Ουκρανός πρόεδρος έχει διατυπώσει εδώ και αρκετούς μήνες.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο κανάλι του στο Telegram την Τετάρτη, ο Ζελένσκι ανέφερε πως «φαίνεται ότι ο Πούτιν είναι πιο διατεθειμένος» να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός, προσθέτοντας ότι αυτό δείχνει πως η πίεση προς τη Ρωσία αποδίδει.

Προειδοποίησε, ωστόσο, λέγοντας: «Είναι κρίσιμο να μην μας εξαπατήσουν».

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες μετά το τηλεφώνημα ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν την επόμενη εβδομάδα και ελπίζει να πραγματοποιήσει σύντομα μια τριμερή σύνοδο με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Πούτιν στο παρελθόν είχε προτείνει την ιδέα μιας συνόδου κορυφής σε επίπεδο ηγετών για την Ουκρανία, προτού υπαναχωρήσει. Συνεχίζει πάντως να απορρίπτει τις προτάσεις του Τραμπ για άνευ όρων κατάπαυση πυρός.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ φέρονται να ξεκίνησαν αμέσως τις προετοιμασίες για τις συναντήσεις αυτές, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Αν και συνήθως τέτοια ταξίδια και μεγάλες συναντήσεις απαιτούν μακρόχρονο σχεδιασμό, οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι ο Τραμπ πιέζει την ομάδα του να κινηθεί γρήγορα.

Όπως δήλωσε ο ίδιος την Τετάρτη σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υπάρχει «πολύ καλή προοπτική» οι Πούτιν και Ζελένσκι να συμφωνήσουν να συναντηθούν «πολύ σύντομα».

Πρόσθεσε επίσης ότι θα υπάρξουν «περισσότερες δευτερεύουσες κυρώσεις στη Ρωσία, πέρα από τους δασμούς που επέβαλα στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου».

Με πληροφορίες από: Axios, CNN