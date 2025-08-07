Σε «πορτοκαλί» συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς την Πέμπτη η Αττική και άλλες πέντε περιφέρειες της χώρας

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται από την Πέμπτη (7/8) η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς έξι Περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο «πορτοκαλί» συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκτεταμένων πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής,

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας),

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),

Περιφέρεια Κρήτης,

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας),

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων).

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες και το πέταγμα αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί προληπτικά σε κρίσιμα σημεία, ενώ έχει τεθεί σε ετοιμότητα και ο εναέριος στόλος για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.