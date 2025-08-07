ΗΠΑ: Επιβολή δασμών 100% στους εισαγόμενους ημιαγωγούς – Ανησυχία για εκτόξευση των τιμών

Ο 47 εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τετάρτη (6/8) την πρόθεσή του να επιβάλει δασμό ύψους 100% στους εισαγόμενους μικροεπεξεργαστές (chips), μια κίνηση που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το κόστος σε προϊόντα όπως ηλεκτρονικά είδη, αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές και άλλα τεχνολογικά αγαθά.

«Θα επιβάλουμε δασμό περίπου 100% στα chips και τους ημιαγωγούς», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον CEO της Apple, Τιμ Κουκ. «Αν όμως παράγεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα πληρώσεις τίποτα».

🚨 BREAKING: President Trump, from the Oval Office with Apple CEO Tim Cook, has announced another $100 BILLION in U.S. investment by Apple The largest single investment Apple as EVER made in America, bringing Apple’s total to $600B over 4 years The “experts” were wrong AGAIN.… pic.twitter.com/zlSXDExLuZ — Nick Sortor (@nicksortor) August 6, 2025

Σύμφωνα με τον Τραμπ, εταιρείες που κατασκευάζουν μικροτσίπ εντός αμερικανικού εδάφους θα εξαιρούνται από τον φόρο, μια προσέγγιση που ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία με την πολιτική του «μαστίγιου» αντί για κίνητρα.

🚨 WOW! Apple CEO Tim Cook just presented President Trump with an engraved piece of glass from Apple – custom-engraved for Trump – and it is sitting on a golden holder, on the Resolute Desk. It was designed by a former US Marine Corporal for Trump that now works at Apple. “He… pic.twitter.com/JMTmbtJgyQ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 6, 2025

Ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ρήξη με τις μέχρι τώρα στρατηγικές ενίσχυσης της παραγωγής ημιαγωγών στις ΗΠΑ, οι οποίες στηρίζονταν σε επιδοτήσεις και επενδύσεις. Αντ’ αυτού, ο Τραμπ ποντάρει ότι η αύξηση του κόστους στα εισαγόμενα chips θα υποχρεώσει τις εταιρείες να επενδύσουν σε αμερικανικά εργοστάσια.

Ωστόσο, η πολιτική αυτή ενέχει σημαντικούς κινδύνους: ενδέχεται να πιέσει τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών και να εκτοξεύσει τις τιμές σε προϊόντα όπως κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ψυγεία — κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει ξανά τον πληθωρισμό, όπως συνέβη και κατά την πανδημία COVID-19, όταν η παγκόσμια έλλειψη chips είχε συμβάλει σε αυξήσεις τιμών στα αυτοκίνητα.