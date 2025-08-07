ΗΠΑ: Επιβολή δασμών 100% στους εισαγόμενους ημιαγωγούς – Ανησυχία για εκτόξευση των τιμών

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΔΑΣΜΟΙ

Ο 47 εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τετάρτη (6/8) την πρόθεσή του να επιβάλει δασμό ύψους 100% στους εισαγόμενους μικροεπεξεργαστές (chips), μια κίνηση που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το κόστος σε προϊόντα όπως ηλεκτρονικά είδη, αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές και άλλα τεχνολογικά αγαθά.

Τραμπ: Επιπλέον δασμοί 25% στην Ινδία για αγορά ρωσικού πετρελαίου

«Θα επιβάλουμε δασμό περίπου 100% στα chips και τους ημιαγωγούς», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον CEO της Apple, Τιμ Κουκ. «Αν όμως παράγεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα πληρώσεις τίποτα».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, εταιρείες που κατασκευάζουν μικροτσίπ εντός αμερικανικού εδάφους θα εξαιρούνται από τον φόρο, μια προσέγγιση που ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία με την πολιτική του «μαστίγιου» αντί για κίνητρα.

Ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ρήξη με τις μέχρι τώρα στρατηγικές ενίσχυσης της παραγωγής ημιαγωγών στις ΗΠΑ, οι οποίες στηρίζονταν σε επιδοτήσεις και επενδύσεις. Αντ’ αυτού, ο Τραμπ ποντάρει ότι η αύξηση του κόστους στα εισαγόμενα chips θα υποχρεώσει τις εταιρείες να επενδύσουν σε αμερικανικά εργοστάσια.

Ωστόσο, η πολιτική αυτή ενέχει σημαντικούς κινδύνους: ενδέχεται να πιέσει τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών και να εκτοξεύσει τις τιμές σε προϊόντα όπως κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ψυγεία — κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει ξανά τον πληθωρισμό, όπως συνέβη και κατά την πανδημία COVID-19, όταν η παγκόσμια έλλειψη chips είχε συμβάλει σε αυξήσεις τιμών στα αυτοκίνητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
03:50 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Βραζιλία: Έφεση κατέθεσε ο Μπολσονάρου κατά της απόφασης για κατ’ οίκον κράτησής του

Δικηγόροι του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, κατέθεσαν έφεση την Τετάρτη (6/8...
02:05 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Μάρκο Ρούμπιο: Απαιτείται ακόμη πολλή προετοιμασία για πιθανή συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε την Τετάρτη (6/8) πως μένε...
01:35 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: 28χρονος υπαξιωματικός του στρατού ο συλληφθείς για το επεισόδιο με πυροβολισμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 28χρονος υπαξιωματικός του αμερικανικού στρατού συνελήφθη την Τετάρτη (6/8) για το επεισό...
01:20 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Σε τελική φάση οι συνεντεύξεις για τη Fed – Δύο Κέβιν στην κορυφή της λίστας – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (6/8) ότι ξεκίνησε τη δι...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια