Θάσος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκάλα Πρίνου – Παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΘΑΣΟΣ

Έσβησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα η φωτιά στη Σκάλα Πρίνου Θάσου που έκαιγε από το απόγευμα της Τετάρτης (6/8), πλησιάζοντας πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μετά τον περιορισμό των άλλων τριών μετώπων σε Ραχώνι, Καζαβητι και Μαριές, το βάρος των πυροσβεστικών δυνάμεων έπεσε στο μέτωπο της Σκάλας Πρίνου.

Θάσος: Συναγερμός για 4 φωτιές ύστερα από καταιγίδα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα, σπεύδουν ενισχύσεις από Καβάλα

Παρά τη βροχή, η πυρκαγιά συνέχισε να καίει καλαμιές προσεγγίζοντας τουριστικές μονάδες. Χάρη στις προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών η πυρκαγιά περιορίστηκε και έσβησε τα μεσάνυχτα.

Ωστόσο στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σημειώνεται ότι οι πυρκαγιές στο νησί φέρεται να προκλήθηκαν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ενισχύσεις από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

