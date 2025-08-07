Έφυγε εκνευρισμένη από ραντεβού που είχε βγει με άνδρα – «Είπε ότι η καριέρα για τις γυναίκες είναι μία φάση μέχρι να βρουν κάποιον να τις φροντίζει»

Κάποια πρώτα ραντεβού, μοιάζουν με όνειρο. Άλλα, αντίθετα, μας φέρνουν ναυτία. Μια γυναίκα ήλπιζε να της τύχει το πρώτο σενάριο, να γνωρίσει δηλαδή κάποιον άνδρα με τον οποίον να επικοινωνεί, να σέβεται τις φιλοδοξίες της και να καταλαβαίνει τη διάθεσή της.

Μέσα σε λίγα λεπτά ωστόσο, η πρόθεσή του είχε γίνει ξεκάθαρη. Εκείνος δεν αναζητούσε ισότιμη σύντροφο. Για μια γυναίκα που έχει δημιουργήσει μόνη της τη ζωή της, αυτό δεν ήταν μόνο απωθητικό, αλλά προσβλητικό.

Η 30χρονη γυναίκα είναι βοηθός οδοντίατρου. Δεν μεγάλωσε σε πλούσια οικογένεια και έτσι, έχει μάθει να δουλεύει από τα 17 της.

Τώρα είναι περήφανη που είναι ανεξάρτητη, έτσι έχει συνηθίσει. Πριν από λίγο καιρό, γνώρισε έναν άνδρα μέσω συναδέλφων, ο οποίος της ζήτησε να βγουν ραντεβού.

“Έδειχνε μια χαρά στην αρχή”

Δέχτηκε με ενθουσιασμό. Φαινόταν ήρεμος και με χιούμορ. Την ίδια στιγμή, φαινόταν και συγκροτημένος πράγμα που την γοήτευσε ιδιαίτερα.

Έφτασε η ημέρα του ραντεβού και τα πρώτα δέκα λεπτά κύλησαν ομαλά. Άρχισαν να κουβεντιάζουν – μιλούσαν για τις δουλειές τους και εκείνη κάποια στιγμή του αποκάλυψε ότι θέλει να αποταμιεύσει χρήματα για να ανοίξει το δικό της ιατρείο.

Ο άνδρας έβαλε τα γέλια και της είπε: “Η καριέρα για τη γυναίκα, είναι μια φάση. Όταν γνωρίσει τον σωστό άνδρα, της περνάει. Σταμάτησα να μιλάω και τον ρώτησα αν κάνει πλάκα”, εξηγεί η ίδια.

“Δεν περίμενα κάτι τέτοιο στο πρώτο μου ραντεβού”

Εκείνος, χαμογελώντας ειρωνικά, της είπε: “Το ξέρεις πως έχω δίκιο. Οι περισσότερες δουλεύουν μέχρι να βρουν κάποιον να τις φροντίζει. Δεν είναι κακό, έτσι είναι η βιολογία μας. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό”.

“Τον ρώτησα τι ακριβώς εννοεί. Αν πιστεύει ότι υποκρίνομαι. Μου απάντησε πως, όταν κάνω παιδιά, θα το καταλάβω από μόνη μου. Θα θέλω να μένω στο σπίτι γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό”.

Τώρα μετανιώνει που δεν απάντησε έξυπνα ή ειρωνικά. Αντίθετα, σηκώθηκε από το τραπέζι, του είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρουν και έφυγε.

Ο συνάδελφος που είχε κάνει τη γνωριμία, της είπε πως έπρεπε να τελειώσει το ραντεβού και ν’ αγνοήσει όσα της είπε.

Ο συνεργάτης της θεωρεί ότι αντέδρασε υπερβολικά. Της είπε πως ο άνδρας που απέρριψε εκτός από όμορφος, είναι και καλή περίπτωση. Εκείνη ωστόσο, ένιωθε πως την είχε προσβάλει και δεν βρήκε τίποτε το αστείο.

“Είχε τέτοια αυτοπεποίθηση, λες και έπρεπε να κολακευτώ που με βλέπει σαν μια μελλοντική μαμά κλεισμένη στο σπίτι. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο στο πρώτο ραντεβού”.

Εσείς, πιστεύετε ότι ήτανε λάθος που έφυγε;