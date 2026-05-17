Καιρός: Αστάθεια με βροχές και καταιγίδες σήμερα, αλλά και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες – Αναλυτική πρόγνωση

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, καθώς σε αρκετές περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν θα λείψουν και τα διαστήματα με ήλιο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Το κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί και ο καιρός παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Η αλλαγή αυτή θα βοηθήσει και στην απομάκρυνση της σκόνης, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν πιο ανοιξιάτικες συνθήκες και καλύτερη ποιότητα αέρα στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα έως αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν όμβροι στα ορεινά, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα έως αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Το βράδυ, στα ανατολικά, θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά των βορειότερων περιοχών. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα κεντρικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν κυρίως στην Κρήτη. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, οι οποίοι γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Μόνο στην Κρήτη θα πνέουν τοπικά έως 6 μποφόρ.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ.

ΑΤΤΙΚΗ

Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-05-2026

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα από τα βόρεια θα αυξηθούν.

Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες.

Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Μετά το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στο βόρειο Αιγαίο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα.

Τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

