Θεσσαλονίκη: 21χρονη μήνυσε οδηγό ταξί – «Απαίτησε επιπλέον 20 ευρώ από ό,τι έγραφε το ταξίμετρο, αρνήθηκα, και με χτύπησε»

Τις στιγμές που έζησε σε μια κούρσα τρόμου, πριν από λίγες μέρες, όταν ο οδηγός ταξί την ξυλοκόπησε απαιτώντας περισσότερα χρήματα από το νόμιμο κόμιστρο, περιέγραψε μια φοιτήτρια 21 ετών, προσερχόμενη στα δικαστήρια για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά.

«Στις 21 Ιουλίου με επιβίβασε από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής μαζί με άλλους 4 και με προορισμό τον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Κοντά στην πλατεία Αντιγονιδών και ενώ πλησιάζαμε στον προορισμό μας, απαίτησε επιπλέον 20 ευρώ απ’ ό,τι έγραφε το ταξίμετρο (13,80 ευρώ) και όταν βγήκα έξω και αρνήθηκα να του τα δώσω, με έπιασε από τον λαιμό, με χτύπησε και με έριξε κάτω» είπε η Μαρία Νάντσεβα.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι εκτός από τα παραπάνω χρήματα που της ζήτησε, απαίτησε το ίδιο ποσό και από τους υπόλοιπους, τους οποίους μάλιστα επιβίβασε στο ταξί χωρίς να την ρωτήσει και αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ήταν υπεράριθμοι.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, Κώστα Γραμματικό και Γεωργία Γεωργιάδου, κατατέθηκε μήνυση για το γεγονός, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έχουν ήδη δώσει τα στοιχεία της πινακίδας του αυτοκινήτου προκειμένου να εντοπιστεί ο οδηγός.

