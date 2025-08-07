Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Στιγμές φρίκης φέρεται να βίωσε από την ίδια της την μητέρα αλλά και τον σύντροφό της, ένα κορίτσι μόλις 10 ετών, στην Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο σύντροφος της μητέρας κατηγορείται ότι βίαζε την ανήλικη ενώ μάλιστα η μητέρα ήταν αυτή που ακινητοποιούσε την κόρη της για να κάμψει την αντίστασή της.

Η 24χρονη μητέρα και ο 37χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν και σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης.

Στους δύο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της 24χρονης μητέρας του 10χρονου κοριτσιού πως ο 37χρονος σύντροφός της, επίσης Ρομά, την χτυπούσε. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές, ο 37χρονος είχε βιάσει την ανήλικη κόρη της.

Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Αστυνομία, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελλόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο 37χρονος χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Ο 37χρονος και η 24χρονη (Ρομά αμφότεροι) συνελήφθησαν και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας συνελήφθη στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα, κατά την προσπάθειά του να φύγει από τη χώρα.

