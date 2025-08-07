Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιούσε την 10χρονη κόρη της για την βιάζει ο σύντροφός της

Την απόλυτη κόλαση ζούσε μια 10χρονη σε οικισμό Ρομά όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί της Προστασίας Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας.

Η ανήλικη έπεφτε θύμα βιασμού κατ’ επανάληψη από έναν 37χρονο, που ήταν ο σύντροφος της 24χρονης μητέρας της. Όπως κατήγγειλε μάλιστα το κοριτσάκι στις Αρχές, η μητέρα της την κρατούσε ακίνητη ώστε ο 37χρονος να κάνει τις ειδεχθείς πράξεις του.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από 37χρονο σε βάρος 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η γυναίκα κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον σύντροφό της. Η ανήλικη επιβεβαίωσε στην αστυνομία τα καταγγελλόμενα, αλλά ανέφερε ότι κατά την τέλεση των πράξεων, η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη την χτύπησαν.

Τέλος, ανέφερε ότι ο 37χρονος χτυπούσε την μητέρα της μπροστά της.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και ο μεν 37χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στο Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ’ όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ’ εξακολούθηση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.