Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιούσε την 10χρονη κόρη της για την βιάζει ο σύντροφός της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιούσε την 10χρονη κόρη της για την βιάζει ο σύντροφός της

Την απόλυτη κόλαση ζούσε μια 10χρονη σε οικισμό Ρομά όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί της Προστασίας Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας.

Η ανήλικη έπεφτε θύμα βιασμού κατ’ επανάληψη από έναν 37χρονο, που ήταν ο σύντροφος της 24χρονης μητέρας της. Όπως κατήγγειλε μάλιστα το κοριτσάκι στις Αρχές, η μητέρα της την κρατούσε ακίνητη ώστε ο 37χρονος να κάνει τις ειδεχθείς πράξεις του.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από 37χρονο σε βάρος 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η γυναίκα κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον σύντροφό της. Η ανήλικη επιβεβαίωσε στην αστυνομία τα καταγγελλόμενα, αλλά ανέφερε ότι κατά την τέλεση των πράξεων, η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη την χτύπησαν.

Τέλος, ανέφερε ότι ο 37χρονος χτυπούσε την μητέρα της μπροστά της.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και ο μεν 37χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στο Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ’ όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ’ εξακολούθηση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
09:42 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Νέα Στύρα: Εντός της ημέρας θα κατατεθεί το σχέδιο αποκόλλησης του φέρι μποτ – Πολλά τμηματικά «σκισίματα» εντόπισαν στο πλοίο οι δύτες

Εντός της ημέρας αναμένεται να κατατεθεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και το Υπουργείο Ναυτιλίας...
09:37 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έπειτα από το επεισόδιο με πυροβολισμούς – 17 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (07/08) κοινή επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξη...
09:26 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Άγιος Δημήτριος: Δικογραφία για 2 οργανωμένους οπαδούς που έσπασαν μηχανή και ανέβασαν φωτογραφία στα social media

Δύο οργανωμένοι οπαδοί ομάδας ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο που σημειώθηκ...
09:11 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στη Ναύπακτο: Νεκρός 35χρονος που έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια ανακαίνισης

Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (07/08) στην Ναύπ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια