Γεράσιμος Ανδρεάτος: Η έκκληση για αίμα για τον ανιψιό του – Βίντεο

Έκκληση για αιμοδοσία στους ακολούθους του στο Facebook, απηύθυνε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πριν από λίγες ώρες.

Ο τραγουδιστής εξήγησε πως ο ανιψιός του βρίσκεται στην εντατική του «Ευαγγελισμού» και έχει άμεση ανάγκη από αίμα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο καλλιτέχνης δεν έδωσε παραπάνω λεπτομέρειες για την κατάσταση του συγγενούς  του και αρκέστηκε να πει ότι είναι «κρίσιμες οι στιγμές που περνάει».

Συγκεκριμένα, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος ανέφερε ότι: «Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Ο ανιψιός μου, Ζαχαρίας, έχει άμεσα ανάγκη από αίμα. Είναι στην εντατική στον “Ευαγγελισμό” και είναι κρίσιμες οι στιγμές που περνάει.

Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιον έχει την ευγενή καλοσύνη να πάει στο Τμήμα Αιμοδοσίας του “Ευαγγελισμού”. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, θα ενημερωθείτε μέσω τηλεφώνου ή αν πάτε από εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων».

