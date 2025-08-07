Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η τρυφερή φωτογραφία με την Νάνσυ Αντωνίου από τις καλοκαιρινές διακοπές τους

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου είναι εδώ και περίπου 8 χρόνια μαζί, ενώ είναι και συνεργάτες σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Το ζευγάρι προσπαθεί όσο μπορεί να προστατεύει την προσωπική του ζωή, ωστόσο κάποιες φορές έχει δημοσιεύσει ορισμένα στιγμιότυπα, στα προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Το βράδυ της Τετάρτης (6/8), η Νάνσυ Αντωνίου ανήρτησε μία φωτογραφία από τις διακοπές τους, στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με τη μορφή του story.

Στο στιγμιότυπο βλέπουμε το ζευγάρι να ποζάρει στη διάρκεια εξόδου του σε ταβέρνα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κοιτάει την κάμερα του κινητού, ενώ η Νάνσυ Αντωνίου εκείνον.

Μιλώντας για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη σύντροφο και συνεργάτιδά του, σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα, ο παρουσιαστής είχε αναφέρει: «Είναι οικογένεια αυτό που έχουμε. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα στον κόσμο. Ο Αναστάσης μένει με την μαμά του, έχει μια υπέροχη μαμά ο Αναστάσης, μεγαλώνουν καταπληκτικά και η Νάνσυ μεγαλώνει με τον Νικόλα, που πλέον είναι σαν παιδί μου. Ο Αναστάσης είναι 10 στα 11 και ο Νικόλας 14 στα 15».

«Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να είσαι στο σπίτι με τον άνθρωπό σου και να υπάρχει ένα παιδί που να μεγαλώνει στη διπλανή πόρτα και να μην είναι το παιδί σου, εννοώ το βιολογικό. Συναντάς ένα παιδί που πρέπει να αρχίσεις να έχεις συναισθήματα, να νιώθεις πράγματα, να του μάθεις πράγματα, αλλά δεν είναι το παιδί σου. Πέραν του ότι ο Νικόλας έχει επίσης έναν υπέροχο πατέρα, είναι μια υπέροχη οικογένεια, γιατί για μένα ακόμη κι αν κάποιο ζευγάρι χωρίσει, η οικογένεια πάντα θα υπάρχει, όσο υπάρχει ένα παιδί ανάμεσα στους ανθρώπους.

Για μένα όλες οι λεπτομέρειες έπαιζαν ρόλο, το πώς θα κινηθώ μέσα στο σπίτι, το πώς θα βγω από το μπάνιο, το πώς θα περπατήσω, όλα ήθελαν ένα σεβασμό. Όταν υπάρχει ένα παιδί κάθε σου κίνηση, κάθε σου περπάτημα πρέπει να είναι ελεγμένο και προαποφασισμένο. Ένα παιδί που επίσης μεγαλώνει βλέποντας έναν άνθρωπο που γι’ αυτόν είναι άγνωστος, δεν είμαι ο μπαμπάς του», είχε εξηγήσει στη συνέχεια.

