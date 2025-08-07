Ξέσπασε η Στέλλα Μιζεράκη: «Έχω χάσει τον άνθρωπό μου με μηχανή και αυτό που κάνεις δεν αξίζει»

Στις 31 Μαΐου του 2019 ο Πάνος Ζάρλας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που είχε με τη μηχανή του στη Λεωφόρο Συγγρού, μία ημέρα μόλις μετά τα γενέθλιά του. Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του, που μέσα σε μία στιγμή είδαν τον αγαπημένο τους να χάνεται.

Η επιχειρηματίας και influencer Στέλλα Μιζεράκη, η οποία ήταν η τελευταία σύντροφος του Πάνου Ζάρλα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (7/8) δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο λογαριασμό της στο TikTok.

Σε αυτό, η Στέλλα Μιζεράκη αποκάλυψε πως σταμάτησε δύο άνδρες που οδηγούσαν μηχανές, χωρίς κράνη, στη Παραλιακή, καθώς έκαναν σούζες και σλάλομ.

Η influencer θέλησε να περάσει ένα μήνυμα για την οδήγηση με μηχανή και στο βίντεό της αναφέρθηκε και στον θάνατο του Πάνου Ζάρλα.

«Μόλις σταμάτησα δύο άνδρες στον δρόμο και τους μίλησα, γιατί δεν άντεξα! Τώρα καθώς γυρνούσα σπίτι μου, ήμουν στην Παραλιακή εδώ στην Αθήνα και είμαι στο αμάξι μέσα και βλέπω ένα μηχανάκι να έρχεται με φόρα, με προσπερνάει και κάνει μπροστά μου σλάλομ, σούζες… Ήταν δύο νεαροί πάνω, χωρίς κράνη εννοείται, κάπου κοντά στην ηλικία μου ή πιο μικροί, δεν ξέρω…», είπε αρχικά η Στέλλα Μιζεράκη.

Συνεχίζοντας εξήγησε ότι: «Τους βλέπω στο πρώτο φανάρι, συναντιόμαστε και λέω εντάξει μπορεί να έκαναν χαβαλέ, γιατί γελούσαν, στο δεύτερο συνεχίζουν και στο τρίτο δεν άντεξα. Τους λέω: “Να σου πω λίγο;”. Έρχονται χαμογελαστοί χαμογελαστοί και τους μίλησα και τους κόπηκε το χαμόγελο.

Τους λέω χαρακτηριστικά: “Αυτό που κάνετε, δεν αξίζει. Έχω “χάσει” τον άνθρωπό μου με μηχανή και αυτό που κάνεις δεν αξίζει. Σε παρακαλώ πολύ, μην το κάνεις”. Δεν θυμάμαι αν τους είπα και κάτι άλλο, γιατί πραγματικά είμαι πολύ ταραγμένη και άμα βλέπω μηχανάκια στον δρόμο, πολλές φορές, δεν ξέρω πώς θα σας φανεί, τα σταυρώνω και λέω από μέσα μου: “Θεέ μου, δώσε τους φώτιση”».

«Μπορεί μια μάνα να “χάσει” το παιδί της»

«Δεν κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω τι είπα σε αυτά τα παιδιά, κάνω αυτό το βίντεο γιατί έστω και ένας παραπάνω αν προσέξει στον δρόμο, μπορεί να σωθεί μια ζωή. Γιατί εκείνη τη στιγμή που κάνεις χαβαλέ και νομίζεις ότι παίζεις σε βιντεοπαιχνίδι και έχεις αμέτρητες ζωές και ευκαιρίες, δεν είναι έτσι!

Σίγουρα υπάρχει κάποιος άνθρωπος που σε αγαπάει και που αγαπάς. Θέλω έστω και ένας άνθρωπος να δει αυτό το βίντεο και να το βάλει μέσα στο μυαλό του. Μπορεί μια μάνα να “χάσει” το παιδί της και να είναι δυστυχισμένη σε όλη της τη ζωή. Μια κοπέλα να “χάσει” το αγόρι της και να είναι δυστυχισμένη σε όλη της τη ζωή. Ένας φίλος να “χάσει” τον φίλο του και να μην ξαναγελάσει ποτέ.

Και δεν σας λέω και το πιο ακραίο σενάριο. Μπορεί να χτυπήσει ένας άνθρωπος με το μηχανάκι και να πάθει χίλια δυο πράγματα. Να μείνει μισό το σώμα του για μια ζωή… Είναι και Αύγουστος, δεν θέλω να σας μαυρίζω ούτε να σας κάνω κηρύγματα και ούτε εγώ είμαι ο τροχονόμος που σταματάει στον δρόμο άλλους και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ντροπαλή για να μιλάω σε αγνώστους, σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια», πρόσθεσε η Στέλλα Μιζεράκη.

«Να σέβεσαι τον εαυτό σου και αυτούς που σε αγαπάνε»

Ακόμα, ανέφερε ότι: «Για να το έκανα αυτό, πραγματικά, έφτασα σε ένα σημείο που λέω αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άσχετος, αλλά θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπός μου. Και όπως αυτός θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος μου, έχει κάποιους ανθρώπους που τον αγαπάνε και που αγαπάει κι αυτός. Ή μπορεί αύριο να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου ή τον άνθρωπο που θα σε αγαπήσει, τον καλύτερό σου φίλο και να μην έρθει ποτέ το αύριο, γιατί σε μια στιγμή χαβαλέ και τρέλας, τα έχεις χαλάσει όλα. Σε ένα δευτερόλεπτο χαβαλέ, μπορεί να χάσεις 50 χρόνια ζωής. Δεν αξίζει να τα ρισκάρεις όλα για μια στιγμή τρέλας

Και δεν λέω να μη ζείτε, να μην οδηγείτε μηχανάκια, λέω να σκέφτεστε και να οδηγείτε με το μυαλό σας στο κεφάλι σας και να προσέχετε! Μπορεί ένας άνθρωπος να σε περιμένει να γυρίσεις σπίτι, γιατί να του το στερήσεις αυτό; Γιατί να τον κάνεις να υποφέρει; Κανένας δεν σκέφτεται ότι μπορεί να τύχει στον ίδιο, κανένας δεν ζει με αυτή τη λογική. Δεν σου λέω να φοβάσαι, να φοβάσαι να οδηγείς, να φοβάσαι να ζεις. Σου λέω να σέβεσαι, να σέβεσαι τον εαυτό σου και αυτούς που σε αγαπάνε και σε περιμένουν».

«Αγανάκτησα και μίλησα»

«Το πιο επικίνδυνο δεν είναι να μην ξέρεις να οδηγείς, αλλά το να νομίζεις ότι είσαι άτρωτος. Η άσφαλτος δεν συγχωρεί. Δεν συγχωρούνται λάθη εκεί πέρα. Σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να χαθούν τα πάντα. Και στο μηχανάκι δεν είσαι προστατευμένος από πουθενά. Το μόνο που έχεις είναι ένα κράνος και μία ελπίδα. Μπορεί να πεταχτεί ο οποιοσδήποτε στο δρόμο σου, εσύ λοιπόν γιατί πρέπει να κυνηγάς τη τύχη σου παραπάνω και να οδηγείς επικίνδυνα και να κάνεις σλάλομ και σούζες;

Η δική μου άποψη είναι καλύτερα να μην οδηγεί κανένας μηχανάκι, αλλά κάποιοι οδηγούν αναγκαστικά. Όσο μπορείτε να το αποφεύγετε όμως! Μπορεί να με βλέπετε και να λέτε αυτή τι ξέρει από μηχανές, δεν έχει πιάσει ποτέ της τιμόνι, αλλά οδηγούσα μηχανάκι για πολλά χρόνια και όχι 50 και 100 κυβικά. Οδηγούσα και παραπάνω. Τώρα δεν οδηγώ μηχανάκι και δεν θέλω να οδηγώ μηχανάκι. Όταν είσαι πιο μικρός και πιο νέος, νομίζεις ότι είσαι άτρωτος, δεν νιώθεις τον φόβο, αλλά όσο μεγαλώνεις βλέπεις πράγματα και εύχομαι να μη μάθει καθένας από την δύσκολη οδό τα πράγματα. Σήμερα πραγματικά αγανάκτησα και μίλησα», κατέληξε η Στέλλα Μιζεράκη.