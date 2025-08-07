Δανάη Μιχαλάκη: Όμορφα στιγμιότυπα από τις οικογενειακές διακοπές της στην Αμοργό

Η Δανάη Μιχαλάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα όμορφο βίντεο στο Instagram που αποτυπώνει το φετινό της καλοκαίρι ακριβώς όπως το θέλει η ίδια από την Αμοργό.

Με εικόνες γεμάτες φως, γαλάζια τοπία και ξεγνοιασιά, η Δανάη μας ταξιδεύει σε στιγμές χαλάρωσης με φόντο τη θάλασσα, την κόρη της και τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου.

Νυχτερινές βόλτες στα σοκάκια του νησιού για τη γνωστή ηθοποιό, αστεία στιγμιότυπα με τον σύζυγό της να κρατάει ένα παγωτό και φυσικά την υπέροχη θέα από το εκκλησάκι της Αγίας Άννας, ένα από τα πιο γραφικά εκκλησάκια του νησιού.