Δανάη Μιχαλάκη: Όμορφα στιγμιότυπα από τις οικογενειακές διακοπές της στην Αμοργό

Enikos Newsroom

lifestyle

Δανάη Μιχαλάκη

Η Δανάη Μιχαλάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα όμορφο βίντεο στο Instagram που αποτυπώνει το φετινό της καλοκαίρι ακριβώς όπως το θέλει η ίδια από την Αμοργό.

Δανάη Μιχαλάκη: Απαθανατίζει τον Γιώργο Παπαγεωργίου με την κόρη τους – Το τρυφερό στιγμιότυπο

Με εικόνες γεμάτες φως, γαλάζια τοπία και ξεγνοιασιά, η Δανάη μας ταξιδεύει σε στιγμές χαλάρωσης με φόντο τη θάλασσα, την κόρη της και τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου.

Νυχτερινές βόλτες στα σοκάκια του νησιού για τη γνωστή ηθοποιό, αστεία στιγμιότυπα με τον σύζυγό της να κρατάει ένα παγωτό και φυσικά την υπέροχη θέα από το εκκλησάκι της Αγίας Άννας, ένα από τα πιο γραφικά εκκλησάκια του νησιού.

