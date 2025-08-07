Βραζιλία: Έφεση κατέθεσε ο Μπολσονάρου κατά της απόφασης για κατ’ οίκον κράτησής του

Δικηγόροι του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, κατέθεσαν έφεση την Τετάρτη (6/8) κατά της εντολής κατ’ οίκον περιορισμού που του επιβλήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του βραζιλιάνικου μέσου ενημέρωσης G1.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους νομικούς λόγους της έφεσης ή την ημερομηνία εκδίκασης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Εντολή κατ’ οίκον περιορισμού

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 4/8 το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας εξέδωσε εντολή κατ’ οίκον περιορισμού για τον πρώην πρόεδρο, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος δικάζεται για φερόμενη συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση πραξικοπήματος, μια κίνηση που θα μπορούσε να οξύνει τις εντάσεις με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δικαστής Αλεξάντρε ντε Μοράες ανέφερε στην απόφασή του ότι ο ακροδεξιός πολιτικός δεν συμμορφώθηκε με τις περιοριστικές διαταγές του δικαστηρίου που του είχαν τον περασμένο μήνα.

Ο Μοράες απαγόρευσε επίσης στον Μπολσονάρου να δέχεται επισκέψεις, με εξαίρεση τους δικηγόρους και τα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το δικαστήριο, καθώς και τη χρήση κινητού τηλεφώνου είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων.

Έρευνες για τον ρόλο Μπολσονάρου σε σκάνδαλα

Η προσφυγή έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων ερευνών για τον ρόλο του Μπολσονάρου σε πολιτικά σκάνδαλα και ενδεχόμενες απόπειρες υπονόμευσης της δημοκρατικής διαδικασίας στη χώρα.

Μόλις έγινε γνωστή η είδη οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας.

«Ο δικαστής Μοράες, ο οποίος έχει πλέον υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους θεσμούς της Βραζιλίας για να φιμώσει την αντιπολίτευση και να απειλήσει τη δημοκρατία», ανέφερε η Γραφείο Υποθέσεων Δυτικού Ημισφαιρίου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.