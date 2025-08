Βραζιλία: Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τον κατ’ οίκον περιορισμό του Μπολσονάρου – «Αφήστε τον να μιλήσει»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν τη Δευτέρα (4/8) την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας να θέσει τον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου σε κατ’ οίκον περιορισμό ενόψει της δίκης του για φερόμενη συνωμοσία με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης.

«Ο δικαστής Μοράες, ο οποίος έχει πλέον υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους θεσμούς της Βραζιλίας για να φιμώσει την αντιπολίτευση και να απειλήσει τη δημοκρατία», ανέφερε η Γραφείο Υποθέσεων Δυτικού Ημισφαιρίου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Justice Moraes, now a U.S.-sanctioned human rights abuser, continues to use Brazil’s institutions to silence opposition and threaten democracy. Putting even more restrictions on Jair Bolsonaro’s ability to defend himself in public is not a public service. Let Bolsonaro speak!…

— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) August 5, 2025