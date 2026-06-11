Ινδία προς ΗΠΑ: «Σταματήστε τις επιθέσεις σε πλοία» – Οργή μετά τον θάνατο τριών Ινδών ναυτικών

Η Ινδία ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή του Κόλπου, μετά τον θάνατο τριών Ινδών πολιτών σε αμερικανική επίθεση εναντίον πετρελαιοφόρου. Ο εκπρόσωπος του ινδικού ΥΠΕΞ τόνισε την ανάγκη για διάλογο και διπλωματία για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας, ενώ η Ινδία επέδωσε «ισχυρή διαμαρτυρία» στις ΗΠΑ για το περιστατικό.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ινδία κάλεσε να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή του Κόλπου, μετά τον θάνατο τριών Ινδών πολιτών σε αμερικανική επίθεση εναντίον πετρελαιοφόρου.
  • Ο εκπρόσωπος του ινδικού ΥΠΕΞ υπογράμμισε την ανάγκη για διάλογο και διπλωματία ώστε να αποκατασταθούν η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις «άμεση συνέπεια της σύγκρουσης».
  • Ο Ινδός αξιωματούχος ανέφερε ότι το πλοίο Jalveer δέχθηκε επίθεση από το αμερικανικό ναυτικό, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής, επιδίδοντάς του «ισχυρή διαμαρτυρία».

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Η Ινδία κάλεσε να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή του Κόλπου, μετά τον θάνατο τριών Ινδών πολιτών σε αμερικανική επίθεση εναντίον πετρελαιοφόρου.

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Ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Ραντχίρ Τζαϊσβάλ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις σε πλοία πρέπει να τερματιστούν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διάλογο και διπλωματία προκειμένου να αποκατασταθούν η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή, αναφέρει το Al Jazeera.

Ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Ο Τζαϊσβάλ ανέφερε, επίσης, ότι το πλοίο Jalveer δέχθηκε επίθεση από το αμερικανικό ναυτικό, ενώ ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι αχρήστευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας τρίτο πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν.

«Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν και επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για διάλογο και διπλωματία ώστε να υπάρξει σύντομα επιστροφή στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», δήλωσε ο Ινδός αξιωματούχος.

«Άμεση συνέπεια της σύγκρουσης»

Ο εκπρόσωπος του ινδικού ΥΠΕΞ χαρακτήρισε βαθιά ανησυχητικές τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας, σημειώνοντας ότι αποτελούν άμεση συνέπεια της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Νωρίτερα, η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής, Τζέισον Μικς, επιδίδοντάς του «ισχυρή διαμαρτυρία» για το περιστατικό.

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