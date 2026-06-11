Ινδία προς ΗΠΑ: «Σταματήστε τις επιθέσεις σε πλοία» – Οργή μετά τον θάνατο τριών Ινδών ναυτικών

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Η Ινδία κάλεσε να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή του Κόλπου, μετά τον θάνατο τριών Ινδών πολιτών σε αμερικανική επίθεση εναντίον πετρελαιοφόρου.

Ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Ραντχίρ Τζαϊσβάλ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις σε πλοία πρέπει να τερματιστούν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διάλογο και διπλωματία προκειμένου να αποκατασταθούν η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή, αναφέρει το Al Jazeera.

This is the ship which was attacked by the USA, inside Oman water carrying Indian Nationals.#Trump #IndianShip #Oman pic.twitter.com/RNuUaWo8PN — Zoya Khan (@Z0ya__Khan) June 11, 2026

Ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Ο Τζαϊσβάλ ανέφερε, επίσης, ότι το πλοίο Jalveer δέχθηκε επίθεση από το αμερικανικό ναυτικό, ενώ ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι αχρήστευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας τρίτο πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν.

«Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν και επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για διάλογο και διπλωματία ώστε να υπάρξει σύντομα επιστροφή στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», δήλωσε ο Ινδός αξιωματούχος.

«Άμεση συνέπεια της σύγκρουσης»

Ο εκπρόσωπος του ινδικού ΥΠΕΞ χαρακτήρισε βαθιά ανησυχητικές τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας, σημειώνοντας ότι αποτελούν άμεση συνέπεια της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Νωρίτερα, η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής, Τζέισον Μικς, επιδίδοντάς του «ισχυρή διαμαρτυρία» για το περιστατικό.