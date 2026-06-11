Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – 2027: Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος

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Στην αύξηση του αριθμού των δικαιούχων-ωφελουμένων του Κοινωνικού Τουρισμού προχώρησαν το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση για το πρόγραμμα, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000.

Με την αύξηση αυτή, ο αριθμός των δικαιούχων – ωφελουμένων ανέρχεται συνολικά σε 333.000.

Η διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από την 1η Ιουνίου 2026 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027. «Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας και τις ικανοποιούμε. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση που σημειώθηκε φέτος για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού αυξήσαμε τους δικαιούχους-ωφελούμενους κατά 33.000, παρέχοντας επιπλέον 5,5 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ. Στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας, βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους στην πράξη», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού αφορά σε εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, άνεργους και τις οικογένειές τους, ενώ η διαμονή ανέρχεται σε έως 12 διανυκτερεύσεις, υπό προϋποθέσεις.

Ειδικά για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, όσοι είναι ΑμεΑ ή έχουν μέλη της οικογένειάς τους, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα συνεχόμενων περιόδων.

Επίσης, εξαιρούνται από την κύρωση μη ενεργοποίησης των επιταγών, ενώ για την επιδότηση της διαμονής ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που αφορούν στον γενικό πληθυσμό.

Για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% προβλέπεται επιδότηση μετακίνησης (ακτοπλοϊκά) ύψους 100%, ενώ κάθε άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δικαιούται έναν συνοδό χωρίς προϋποθέσεις, εφόσον υπάρχει ανάγκη