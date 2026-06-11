Λέσβος: Αεροσκάφος «καρφώθηκε» με τη μύτη στον αεροδιάδρομο Μυτιλήνης – Παρουσίασε πρόβλημα κατά την προσγείωση, σώος ο πιλότος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης στη Λέσβο, έπειτα από περιστατικό κατά την προσγείωση αεροσκάφους τύπου PZL της 359 ΜΑΕΔΥ, το οποίο παρουσίασε πρόβλημα στο σύστημα πέδησης και υπέστη ζημιές. Ο πιλότος εξήλθε σώος και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

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αεροπλάνο- Μυτιλήνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης στη Λέσβο έπειτα από περιστατικό που συνέβη κατά την προσγείωση αεροσκάφους τύπου PZL.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν λειτούργησε κανονικά το σύστημα πέδησης, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να υποστεί ζημιές.
  • Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, ενώ τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης στη Λέσβο έπειτα από περιστατικό που συνέβη κατά την προσγείωση αεροσκάφους τύπου PZL της 359 ΜΑΕΔΥ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, stonisi, τα αεροσκάφη πραγματοποιούσαν προγραμματισμένη πτήση και κατά την επιστροφή τους στη βάση, ένα από αυτά αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την προσγείωση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν λειτούργησε κανονικά το σύστημα πέδησης, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να υποστεί ζημιές.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες του αεροδρομίου, ενώ ασθενοφόρο παρέλαβε τον πιλότο, ο οποίος βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

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