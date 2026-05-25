Συγχαρητήρια του Νίκου Γκάλη στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό

Ο γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ σε ανάρτηση του δίνει τα εύσημα στους «ερυθρόλευκους» που στέφθηκαν για 4η φορά στην ιστορία τους Πρωταθλητές Ευρώπης, ευχόμενος κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο άθλημα.

Ο Νίκος Γκάλης νωρίτερα παρακολούθησε δια ζώσης το Final Four και τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο T-Center της Αθήνας.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague. Εύχομαι κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ», έγραψε στην ανάρτηση του: