Πασχάλης Τερζής: Η φωτογραφία με τον Χρήστο Παπαδόπουλο και το μήνυμα του μουσικού – «Με μια από τις πιο μεγάλες εν ζωή φωνές»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Πασχάλης Τερζής: Η φωτογραφία με τον Χρήστο Παπαδόπουλο και το μήνυμα του μουσικού – «Με μια από τις πιο μεγάλες εν ζωή φωνές»

Ο Πασχάλης Τερζής και ο Χρήστος Παπαδόπουλος στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί με επιτυχία και ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού θέλησε πριν από λίγες ημέρες, να δείξει την αγάπη του και τον σεβασμό του προς τον σπουδαίο καλλιτέχνη, με μία ανάρτηση που έκανε στο λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook.

Ο μουσικός στις 31 Ιουλίου δημοσίευσε μία φωτογραφία του με τον συνάδελφό του, στην οποία τους βλέπουμε σε συνάντησή τους σε παραλία της Χαλκιδικής, τον Ιούλιου του 2019.

Στο στιγμιότυπο οι δύο επιτυχημένοι καλλιτέχνες ποζάρουν χαμογελαστοί, με τον Χρήστο Παπαδόπουλο να κρατάει το μπουζούκι του.

«Με μια από τις πιο μεγάλες εν ζωή φωνές. Πασχάλη Τερζή, η φωνή σου λείπει, από την Ελλάδα του 25», έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χρήστος Παπαδόπουλος πριν από 6 χρόνια είχε δημοσιεύσει ακόμη μία φωτογραφία από τη συνάντησή τους, στο προφίλ του στο Facebook.

