Έντι Παλμιέρι: Πέθανε ο θρυλικός πιανίστας που επαναπροσδιόρισε τη λάτιν τζαζ – Είχε βραβευτεί με 8 Grammy

Ο Έντι Παλμιέρι, ο πρωτοπόρος μουσικός που θεωρείται ένας από τους πλέον καινοτόμους καλλιτέχνες της ρούμπα και της λάτιν τζαζ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Η δισκογραφική εταιρεία Fania Records ανακοίνωσε τον θάνατό του το βράδυ της Τετάρτης, ενώ η κόρη του, Gabriela, δήλωσε στους New York Times ότι ο πατέρας της πέθανε νωρίτερα την ίδια ημέρα, στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ, έπειτα από «μια παρατεταμένη ασθένεια».

Ο πιανίστας, συνθέτης και μαέστρος υπήρξε ο πρώτος Λατινοαμερικανός που τιμήθηκε με βραβείο Grammy, ενώ συνολικά κατέκτησε 8, κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που περιλάμβανε σχεδόν 40 άλμπουμ.

Ο Παλμιέρι γεννήθηκε στο Spanish Harlem της Νέας Υόρκης στις 15 Δεκεμβρίου 1936, σε μια εποχή που η μουσική εθεωρείτο διέξοδος από τη φτώχεια.

Ξεκίνησε από μικρή ηλικία να μαθαίνει πιάνο, όπως και ο διάσημος αδελφός του Charlie Palmieri, αλλά στα 13 του άρχισε να παίζει τιμπάλες στην ορχήστρα του θείου του, κυριευμένος από την επιθυμία να παίξει κρουστά.

Τελικά εγκατέλειψε τα τύμπανα και επέστρεψε στο πιάνο.

Το πρώτο του Grammy το κέρδισε το 1975 για το άλμπουμ «The Sun of Latin Music», και συνέχισε να κυκλοφορεί μουσική μέχρι και τα 80 του, δίνοντας παραστάσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας μέσω livestream.

Σε συνέντευξή του το 2011 στο Associated Press, όταν ρωτήθηκε αν έχει κάτι σημαντικό που θέλει ακόμα να κάνει, απάντησε με τη γνώριμη ταπεινότητα και το χιούμορ του: «Να μάθω να παίζω καλά πιάνο. Το να είσαι πιανίστας είναι ένα πράγμα. Το να είσαι ερμηνευτής στο πιάνο είναι κάτι άλλο».

Κατά τη μακρά του διαδρομή, συμμετείχε σε συναυλίες και ηχογραφήσεις με τους Fania All-Stars και Tico All-Stars, ξεχωρίζοντας ως συνθέτης, ενορχηστρωτής, παραγωγός και διευθυντής ορχήστρας.

Το 1988, το Smithsonian Institute ηχογράφησε δύο συναυλίες του για τον κατάλογο του National Museum of American History στην Ουάσιγκτον.

Το 2005 έκανε το ντεμπούτο του στο NPR ως παρουσιαστής της εκπομπής «Caliente», η οποία μεταδιδόταν από περισσότερους από 160 ραδιοφωνικούς σταθμούς στις ΗΠΑ.

Συνεργάστηκε με σημαντικούς μουσικούς όπως ο Nicky Marrero, ο Israel «Cachao» López, ο Alfredo «Chocolate» Armenteros, ο Lewis Khan και ο Bobby Valentín.

