Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στο φέρι μποτ – Αναμένεται σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης

Για αρκετές ώρες ακόμα αναμένεται να παραμείνει το φέρι μποτ της γραμμής Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα, στο σημείο που προσάραξε καθώς, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης για να υλοποιηθεί η μεταφορά του προς την ακτή.

Σημειώνεται πως οι δύτες που έπεσαν στο σημείο προκειμένου να δουν το μέγεθος του προβλήματος εντόπισαν ένα ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη μεταφορά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αύριο ο καπετάνιος του πλοίου αναμένεται να μεταφερθεί ενώπιον του ανακριτή ενώ το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρία αφού για ώρες μετά δεν είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μεταφερθεί το πλοίο.

Σημειώνεται πως ακόμη πολλοί από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να φτάσει στη στεριά και εκείνοι με τη σειρά τους να πάρουν αυτοκίνητα και προσωπικά αντικείμενα και να συνεχίσουν το ταξίδι και τις διακοπές τους.

Ο 60χρονος πλοίαρχος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλιά του και ότι δεν είδε την ξέρα. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου. Προς το παρόν τέθηκε υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή και θα επαναπροσαχθεί την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, ολιγωρία και σοβαρές παραλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος παρατηρούνται από τις ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν μετά την προσάραξη του πλοίου.

Για τις παραλείψεις αυτές, χρειάστηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα:

Ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν

Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν

Το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα και τώρα τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη ρυμούλκηση και αποκόλλησης και ναυαγιαίρεση. «Θα ξεκινήσει η διαδικασία, όχι της ρυμούλκησης, η διαδικασία αποκατάστασης της ζημιάς ώστε να μπορέσουμε να αποκολλήσουμε το πλοίο» λέει Άγγελος Σουλης, μέτοχος της Κοινοπραξίας Ferry Boat Νέων Στύρων.

Δίπλα στο κατεστραμμένο κύτος του πλοίου από το μεσημέρι βρίσκεται για λόγους ασφαλείας ρυμουλκό, ενώ εμπειρογνώμονες και ναυπηγός θα εκτιμήσουν το μέγεθος τις ζημιάς.

«Υπεύθυνη για το σχέδιο αποκόλλησης είναι η διαχειρίστρια εταιρεία – Υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις» δήλωσε ο Νικόλαος Σπανός, ναύαρχος ε.α. «Το πλήρωμα δεν ακολούθησε τίποτα από το πρωτόκολλο» σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤNews. Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για την καθυστέρηση της διαδικασίας αποκόλλησης λέγοντας ότι «αν δεν αφαιρεθεί φορτίο από το πλοίο, αν δεν σταλεί δύτης να ελέγξει τη γάστρα και αν δεν γίνει το πλοίο ελαφρύτερο, υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξει κατά την προσπάθεια ρυμούλκησης».