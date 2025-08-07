Οι αθλητικές μεταδόσεις 7/8/2025

Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άρη Λεμεσού, τη Βόλφσμπεργκερ και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, αντίστοιχα ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/08/2025):

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ UEFA Conference League

20:30 OPEN TV ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ UEFA Europa League

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πορτ Βέιλ – Κάρντιφ Sky Bet EFL League One