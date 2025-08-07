Γάζα: Το σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου για την κατάληψη της Λωρίδας θα διαρκέσει 4-5 μήνες – Οι φάσεις υλοποίησης

Η ισραηλινή κυβέρνηση ετοιμάζεται να εγκρίνει σήμερα ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο σχέδιο για την κατάληψη σημαντικών περιοχών της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις προειδοποιήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας ότι αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή δεκάδων ομήρων.

Το σχέδιο, σύμφωνα με τους Times of Israel, που εκτείνεται σε χρονικό ορίζοντα έως και πέντε μηνών, στοχεύει στην περαιτέρω αποδυνάμωση της Χαμάς και στην πίεση για απελευθέρωση ομήρων, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει τον εκτοπισμό περίπου ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων προς τα νότια της Λωρίδας.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα της Τετάρτης, το σχέδιο αναμένεται να εγκριθεί σήμερα Πέμπτη κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας, παρά τις ενδεχόμενες αντιρρήσεις ορισμένων υπουργών.

Οι φάσεις του σχεδίου

Το σχέδιο, όπως αναφέρει το Channel 12, προβλέπει αρχικά την έκδοση ειδοποίησης εκκένωσης για περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της Πόλης της Γάζας, ώστε να δοθεί χρόνος για την εγκατάσταση υποδομών στην κεντρική Γάζα, όπως νοσοκομεία και καταυλισμοί για εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση με επίκεντρο την Πόλη της Γάζας και τους προσφυγικούς καταυλισμούς στο κέντρο της Λωρίδας, ενώ προβλέπεται και η επέκταση των κέντρων διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Όπως δήλωσε στο Bloomberg ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι: «Πιέζουμε για τη γρήγορη προσθήκη 12 σημείων διανομής βοήθειας στα 4 που ήδη λειτουργούν από το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα (GHF), με τη στήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Συμπλήρωσε ότι «Όλα εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση».

«Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη ερωτήματα για περιοχές του βορρά που ίσως εξαρτώνται από το αν ο ισραηλινός στρατός μπορεί να τις εκκαθαρίσει και να τις καταστήσει ασφαλείς», σχολίασε.

Το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, με στόχο την παροχή βοήθειας που θα παρακάμπτει τη Χαμάς, καθώς η Πόλη της Γάζας θα περάσει υπό ισραηλινό έλεγχο.

Σύμφωνα με το Channel 12, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να απευθύνει ομιλία με αντικείμενο την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Η στρατιωτική εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε μήνες και να περιλαμβάνει τέσσερις έως πέντε μεραρχίες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναφέρουν τα Ynet, Kan και Channel 13.

Μια εναλλακτική πρόταση που εξετάζεται, σύμφωνα με το Kan, είναι ο αποκλεισμός της Πόλης της Γάζας και των κεντρικών καταυλισμών, με διακοπή της βοήθειας προς αυτές τις περιοχές και στοχευμένες επιδρομές αντί για πλήρη κατάληψη, με σκοπό την σταδιακή φθορά της Χαμάς.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει αυτό το σενάριο.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan προσθέτει ότι, πέρα από την Πόλη της Γάζας στα βόρεια, οι επιχειρήσεις θα επεκταθούν και στους καταυλισμούς της κεντρικής Γάζας, όπου μέχρι στιγμής ο ισραηλινός στρατός έχει περιορισμένη παρουσία.

Ο άμαχος πληθυσμός εκτιμάται ότι θα εξαναγκαστεί να μετακινηθεί ακόμα περισσότερο προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, την ώρα που οι επιχειρήσεις θα διεξάγονται σε περιοχές όπου εκτιμάται ότι κρατούνται όμηροι.

Κατά το Kan, γίνονται προσπάθειες ώστε να μην τραυματιστούν οι όμηροι κατά την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Πίεση στη Χαμάς

Το ίδιο ειδησεογραφικό δίκτυο αναφέρει ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ ασκούν πιέσεις στο Ισραήλ -μέσω των ΗΠΑ- για να μην προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου, ενώ παράλληλα καλούν τη Χαμάς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Ανώτερες πηγές ασφαλείας, σύμφωνα με το Kan, σχολίασαν ότι στόχος είναι «η ταχεία μετακίνηση περισσότερων Παλαιστινίων προς τη νότια ζώνη Μαουάσι, με την ελπίδα ότι αυτό θα εξυπηρετήσει τον στόχο της ενθάρρυνσης της μετανάστευσης από τη Γάζα».

Όπως αναφέρεται, σκοπός του σχεδίου είναι και η άσκηση πίεσης στη Χαμάς για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων.

Ωστόσο, σύμφωνα με έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλείται το Kan, «οι πιθανότητες η Χαμάς να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν εγκριθεί το σχέδιο είναι σχεδόν μηδενικές».

Το Channel 12 μεταδίδει ότι ένα από τα δευτερεύοντα -αλλά σημαντικά- σημεία του σχεδίου είναι να ευθυγραμμιστεί, αν καταστεί δυνατό, με ένα αμερικανικό πλαίσιο για συνολική συμφωνία. Αν αυτό το πλαίσιο προχωρήσει, το Ισραήλ ενδέχεται να παγώσει προσωρινά τις επιχειρήσεις, αν και, όπως επισημαίνεται, οι αξιωματούχοι «δεν το θεωρούν πιθανό».

Επικεφαλής οι Νετανιάχου και Κατς

Στο τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου αναμένεται να ζητήσει εντολή ώστε να μπορεί, από κοινού με τον υπουργό Άμυνας, Ισραήλ Κατς, να λαμβάνει αποφάσεις για την επιχειρησιακή πορεία του σχεδίου και την υλοποίησή του κατά φάσεις.

Ο ηγέτης του κόμματος Shas, Αριέ Ντέρι, αναμένεται να συμμετάσχει στη συνεδρίαση, όπως και ο υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σαάρ. Παρότι και οι δύο φέρονται να τάσσονται κατά του σχεδίου για πλήρη κατάληψη, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου θα εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία για την έγκρισή του.