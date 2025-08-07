Βίντεο: Φορτηγάκι παγιδεύεται ανάμεσα σε μπάρες διάβασης και παρασύρεται από τρένο

ΤΡΕΝΟ ΠΟΛΩΝΙΑ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η τρομακτική στιγμή που ένα βαν καταστράφηκε από ένα τρένο υψηλής ταχύτητας, αφού ο οδηγός του κόλλησε στις γραμμές αφού προσπάθησε να παρακάμψει ένα κόκκινο φανάρι στην επαρχία της Πολωνίας.

ΤΡΕΝΟ ΠΟΛΩΝΙΑ

Σοκ προκαλούν τα πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που δείχνουν το λευκό βαν να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα πάνω από τις γραμμές του τρένου το πρωί της Τετάρτης (6/8) στο πολωνικό χωριό Wola Filipowska, αφού αγνόησε τα φανάρια.

ΤΡΕΝΟ ΠΟΛΩΝΙΑ

Αλλά ο οδηγός ξαφνικά παγιδεύεται όταν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα κατεβαίνουν.

Επιστρέφει στις γραμμές

Παρόλο που μία από τις μπάρες κλείνει πιο αργά, αφήνοντας στον οδηγό αρκετό χρόνο για να βγει από τις γραμμές, το όχημα παραμένει ακίνητο και στη συνέχεια κάνει όπισθεν και επιστρέφει στις γραμμές.

ΤΡΕΝΟ ΠΟΛΩΝΙΑ

ΤΡΕΝΟ ΠΟΛΩΝΙΑ

Καθώς πλησιάζει το γρήγορο τρένο, ο οδηγός αρχίζει απεγνωσμένα να σκέφτεται μια διαδρομή διαφυγής για να αποφύγει να τον χτυπήσει η ατμομηχανή.

Ο οδηγός κάνει ελιγμούς με το όχημά του έτσι ώστε να παρκάρει στο πλάι των γραμμών του τρένου.

Αλλά καθώς ο οδηγός μετακινεί το βαν σε μια προσπάθεια να στριμωχτεί όσο το δυνατόν περισσότερο στο πλάι, ένα τρένο γεμάτο επιβάτες περνάει με σφύριγμα και χτυπάει με δύναμη το όχημα.

Το βαν, το οποίο έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς από τη βίαιη σύγκρουση, φαίνεται σε κομμάτια.

