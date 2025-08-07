Μαρία Ηλιάκη: Ποζάρει με την 5χρονη κόρη της στο Σούνιο – Η γλυκιά φωτογραφία

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει αυτή την περίοδο η Μαρία Ηλιάκη, μαζί με τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη, και την 5χρονη κόρη τους, Κατερίνα. Μάλιστα, η γνωστή παρουσιάστρια ανήρτησε την Τετάρτη (6/8) μία πολύ όμορφη φωτογραφία με το παιδί της, στο προφίλ της στο Instagram.

Στο γλυκό στιγμιότυπο, το οποίο έχει τραβηχτεί στο Σούνιο, βλέπουμε την Μαρία Ηλιάκη να έχει αγκαλιάσει τη μικρή Κατερίνα και μαζί να απολαμβάνουν τη μαγευτική θέα.

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, η παρουσιάστρια είχε μιλήσει για την κόρη και τον σύζυγό της. Συγκεκριμένα, η Μαρία Ηλιάκη είχε αναφέρει: «Όταν με βλέπουν με την Κατερινούλα, με κοιτάζουν με λύπηση και μου λένε ότι δεν μου μοιάζει. Αλλά δεν έχω πρόβλημα γιατί είναι ωραίος ο άνδρας που πήρα!

Ο Στέλιος μου πήρε το μαύρο σύννεφο. Γνωριζόμασταν χρόνια από κοινές διακοπές στην Κρήτη. Με θεωρούσε πολύ απρόσιτη, ότι τον σνομπάρω. Και τον σνόμπαρα γιατί ήταν από τους ωραίους των Χανίων. Όταν πέρασαν τα χρόνια και έγινα και εγώ πιο ήρεμη και κατασταλαγμένη, τα βρήκα με το μέσα μου και έτυχε να μου στείλει ένα μήνυμα και να του απαντήσω.

Δεν θυμάμαι πώς έγινε ακριβώς. Κάτι του είπα, κάτι μου είπε και μου είπε να πάμε για ένα φαγητό».