Μαρία Ηλιάκη: Ποζάρει με την 5χρονη κόρη της στο Σούνιο – Η γλυκιά φωτογραφία

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Ηλιάκη
Φωτογραφία: Instagram/marakiiliaki

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει αυτή την περίοδο η Μαρία Ηλιάκη, μαζί με τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη, και την 5χρονη κόρη τους, Κατερίνα. Μάλιστα, η γνωστή παρουσιάστρια ανήρτησε την Τετάρτη (6/8) μία πολύ όμορφη φωτογραφία με το παιδί της, στο προφίλ της στο Instagram.

Στο γλυκό στιγμιότυπο, το οποίο έχει τραβηχτεί στο Σούνιο, βλέπουμε την Μαρία Ηλιάκη να έχει αγκαλιάσει τη μικρή Κατερίνα και μαζί να απολαμβάνουν τη μαγευτική θέα.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη maria Iliaki (@marakiiliaki)

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, η παρουσιάστρια είχε μιλήσει για την κόρη και τον σύζυγό της. Συγκεκριμένα, η Μαρία Ηλιάκη είχε αναφέρει: «Όταν με βλέπουν με την Κατερινούλα, με κοιτάζουν με λύπηση και μου λένε ότι δεν μου μοιάζει. Αλλά δεν έχω πρόβλημα γιατί είναι ωραίος ο άνδρας που πήρα!

Ο Στέλιος μου πήρε το μαύρο σύννεφο. Γνωριζόμασταν χρόνια από κοινές διακοπές στην Κρήτη. Με θεωρούσε πολύ απρόσιτη, ότι τον σνομπάρω. Και τον σνόμπαρα γιατί ήταν από τους ωραίους των Χανίων. Όταν πέρασαν τα χρόνια και έγινα και εγώ πιο ήρεμη και κατασταλαγμένη, τα βρήκα με το μέσα μου και έτυχε να μου στείλει ένα μήνυμα και να του απαντήσω.

Δεν θυμάμαι πώς έγινε ακριβώς. Κάτι του είπα, κάτι μου είπε και μου είπε να πάμε για ένα φαγητό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
10:54 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η τρυφερή φωτογραφία με την Νάνσυ Αντωνίου από τις καλοκαιρινές διακοπές τους

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου είναι εδώ και περίπου 8 χρόνια μαζί, ενώ είναι κα...
10:01 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Δανάη Μιχαλάκη: Όμορφα στιγμιότυπα από τις οικογενειακές διακοπές της στην Αμοργό

Η Δανάη Μιχαλάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα όμορφο βίντεο στο Instagram π...
09:48 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Πασχάλης Τερζής: Η φωτογραφία με τον Χρήστο Παπαδόπουλο και το μήνυμα του μουσικού – «Με μια από τις πιο μεγάλες εν ζωή φωνές»

Ο Πασχάλης Τερζής και ο Χρήστος Παπαδόπουλος στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί με επιτυχία και ο ...
09:28 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Κρινιώ Νικολάου για Δημήτρη Μητροπάνο: «Είχε έναν τρόπο να σε στηρίζει χωρίς πολλά λόγια, με την παρουσία του και με το ήθος του»

Ο Δημήτρης Μητροπάνος από τη δεκαετία του ’60 έως και το 2012 που πέθανε, υπηρέτησε με σ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια