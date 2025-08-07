Εύβοια: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τις ρηγματώσεις στο φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα – Σε ομαδικές αγωγές και μηνύσεις προχωρούν οι επιβάτες 

Φωτογραφίες ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις ρηγματώσεις που υπέστη το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», που προσάραξε κοντά στην βραχονησίδα «Γλάρος», ανοιχτά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, λίγα λεπτά πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης (05/08), ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο προς Αγία Μαρίνα

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης (07/08) ξεκίνησαν οι εργασίες αποκόλλησης του φέρι μποτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας επί του σχεδίου αποκόλλησης που παραδόθηκε νωρίτερα σήμερα, και στη συνέχεια εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη Λιμενική Αρχή, δίνοντας το πράσινο φως για την εκκίνηση των εργασιών αποκόλλησης του πλοίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Οι ρηγματώσεις που φέρει το πλοίο

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η φόρα με την οποία έπεσε το φέρι επάνω στην ξέρα και το γεγονός ότι «κάθισε» επάνω στον βράχο, αποτέλεσε μέσα στην γενικότερη ατυχία, τύχη, καθώς έτσι, δεν προχώρησε η εισροή υδάτων και το πλοίο παρέμεινε σταθερό επί τόσα 24ωρα, παρά το γεγονός ότι φέρει αρκετές ρηγματώσεις στα μονά διαμερίσματα του κύτους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση και την ρυμούλκηση, είναι από τις πιο εξειδικευμένες και το σχέδιο που θα εφαρμόσει, βασίζεται στο «πρεσάρισμα», με ένα μεγάλο κομπρεσέρ αέρα στα διαμερίσματα του πλοίου, ώστε αυτό να έχει πλευστότητα, χωρίς να έχει εισροή υδάτων. Ακόμη, θα εξασφαλιστεί η ευστάθεια του πλοίου.

Δείτε τις φωτογραφίες ντοκουμέντα από τις ρηγματώσεις στο φέρι μποτ που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1:

Σε ομαδικές αγωγές και μηνύσεις προχωρούν οι επιβάτες

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

«Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια»

Υπενθυμίζεται ότι ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χαλκίδας, αποδίδοντας την προσάραξη σε μηχανικό πρόβλημα. Ο 60χρονος πλοίαρχος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλιά του και ότι δεν είδε την ξέρα.

Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου. Προς το παρόν τέθηκε υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή και θα επαναπροσαχθεί την Παρασκευή.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νηογνώμονας που εξέτασε τα πηδάλια, ανέφερε ότι δεν προκύπτει πρόβλημα.