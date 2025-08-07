Εύβοια: Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκόλλησης του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα

Ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης (7/8) οι εργασίες αποκόλλησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», που προσάραξε κοντά στην βραχονησίδα «Γλάρος», ανοιχτά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, την Τρίτη (05/08).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας επί του σχεδίου αποκόλλησης που παραδόθηκε νωρίτερα σήμερα, και στη συνέχεια εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη Λιμενική Αρχή, δίνοντας το πράσινο φως για την εκκίνηση των εργασιών αποκόλλησης του πλοίου.

Ήδη στο εσωτερικό του πλοίου έχουν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διακοπή της εισροής υδάτων στο κύτος του πλοίου. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Στο πλοίο, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα-Στύρα, επέβαιναν 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα, που είναι καλά στην υγεία τους.

«Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια»

Υπενθυμίζεται ότι ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χαλκίδας, αποδίδοντας την προσάραξη σε μηχανικό πρόβλημα. Ο 60χρονος πλοίαρχος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλιά του και ότι δεν είδε την ξέρα. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου. Προς το παρόν τέθηκε υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή και θα επαναπροσαχθεί την Παρασκευή.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νηογνώμονας που εξέτασε τα πηδάλια, ανέφερε ότι δεν προκύπτει πρόβλημα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρία αφού για ώρες μετά δεν είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μεταφερθεί το πλοίο.

Πολλοί από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να φτάσει στη στεριά και εκείνοι με τη σειρά τους να πάρουν αυτοκίνητα και προσωπικά αντικείμενα και να συνεχίσουν το ταξίδι και τις διακοπές τους.

Οι παραλείψεις

Την ίδια ώρα, ολιγωρία και σοβαρές παραλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος παρατηρούνται από τις ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν μετά την προσάραξη του πλοίου.

Για τις παραλείψεις αυτές, χρειάστηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα:

Ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν

Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν

Το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.

Δείτε φωτογραφίες: