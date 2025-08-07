Ολυμπία Χοψονίδου: Έτσι ευχήθηκε στον Βασίλη Σπανούλη για τα 43α γενέθλιά του – ΦΩΤΟ

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου επέλεξε να του ευχηθεί και με μία ξεχωριστή ανάρτηση στα social media.

Η σύζυγος του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή, δημοσίευσε μία φωτογραφία όπου γράφει στη λεζάντα «The Coachfather – 43 – Happy Birthday», παίζοντας δημιουργικά με τον τίτλο της ταινίας The Godfather και αναφερόμενη στην νέα καριέρα του «Kill Bill» αλλά και στον ρόλο του στην οικογένειά τους.

Επίσης, δημοσίευσε ένα κολάζ με κοινές φωτογραφίες τους από ευτυχισμένες τους στιγμές. Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Ολυμπία Χοψονίδου έχουν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει μαζί έξι παιδιά, και δεν σταματούν να εκφράζουν δημόσια την αγάπη που αισθάνονται ο ένας για τον άλλον.