Άντριου: Εμφανίστηκε με μια τεράστια μυστηριώδη μελανιά στο πρόσωπο – Ανησυχία για την υγεία του

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Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ξανά ο πρώην πρίγκιπας Άντριου (Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ), ο οποίος εθεάθη να οδηγεί κοντά στην κατοικία του στο Σάντριγχαμ φέροντας ένα μεγάλο, μυστηριώδες σημάδι στο πρόσωπο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του περιβάλλοντός του ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, οι εικόνες του 66μηνου πρώην Δούκα της Υόρκης με μώλωπες έρχονται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τον ίδιο, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διευρυνόμενη αστυνομική έρευνα για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος και νέες καταγγελίες για απρεπή συμπεριφορά.

Η τεράστια μελανιά

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ εθεάθη σήμερα μέσα σε ένα αυτοκίνητο καθώς έβγαινε από το Marsh Farm, το οποίο βρίσκεται εντός του βασιλικού κτήματος στο Νόρφολκ.

Ο ίδιος έφερε μια μεγάλη μωβ μελανιά που κάλυπτε το δεξί του μάτι και το μεγαλύτερο μέρος του μάγουλού του, ενώ παραμένει ασαφές το πώς ή το πότε προκλήθηκε το συγκεκριμένο σημάδι.

Ωστόσο, πηγή προσκείμενη στον Άντριου, δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail ότι η μελανιά δεν αποτελεί «αιτία ανησυχίας».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε «κανένα δράμα», αλλά αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμενη το ιατρικό απόρρητο.

Από την πλευρά τους, γιατροί ανέφεραν στη βρετανική εφημερίδα ότι οι ασθενείς μπορούν να εμφανίσουν τέτοιου είδους μώλωπες εάν λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμη και πολύ μικρά χτυπήματα μπορούν να μετατραπούν σε κάτι που φαίνεται άσχημο.

Σημείωσαν επίσης ότι θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα χειρουργικής επέμβασης στο πρόσωπο ή ακόμη και αν ο ασθενής έχει δεχθεί γροθιά στο πρόσωπο, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αδύνατον να ειπωθεί ποιο από αυτά τα ενδεχόμενα, αν υπάρχει κάποιο, ισχύει στην περίπτωση του Άντριου.

Το πρόσφατο περιστατικό ασφαλείας και η σύλληψη

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει πραγματοποιήσει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις έπειτα από ένα περιστατικό που απείλησε την ασφάλειά του στο Σάντριγχαμ τον περασμένο μήνα.



Ο έκπτωτος γόνος έβγαζε βόλτα τα κόργκι της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ, όταν τον πλησίασε ένας άνδρας που φορούσε μπαλακλάβα και φέρεται να έτρεξε προς το μέρος του.

Ο ύποπτος ήταν προφανώς αναστατωμένος και του φώναζε από απόσταση 50 μέτρων.

Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος συνοδευόταν από έναν σωματοφύλακα, έτρεξε πίσω στο αυτοκίνητό του και απομακρύνθηκε αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Αναφέρθηκε ότι είχε μείνει «σοκαρισμένος» από το συμβάν, ενώ ζητήθηκε κατάθεση τόσο από τον ίδιο όσο και από τον προσωπικό του αξιωματικό ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, ο 66χρονος παραμένει υπό αστυνομική έρευνα καθώς συνελήφθη τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος.

Κρατήθηκε για 11 ώρες προτού αφεθεί ελεύθερος, ενώ ο ίδιος αρνείται σταθερά κάθε αδίκημα.

Η έρευνα της αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ, η οποία αρχικά επικεντρωνόταν στον δεκαετή ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου της Βρετανίας μεταξύ 2001 και 2011, έχει πλέον επεκταθεί σημαντικά.

Οι ντετέκτιβ εξετάζουν καταγγελίες που σχετίζονται με τη φιλία του με τον εκλιπόντα καταδικασμένο παιδόφιλο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ εξετάζουν και το ενδεχόμενο διάπραξης άλλων αδικημάτων.