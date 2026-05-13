Eurovision 2026: Το Ισραήλ στον τελικό εν μέσω αντιδράσεων και μποϊκοτάζ – Εκτός ο Boy George

Το Ισραήλ πέρασε στον τελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με το ποπ τραγούδι Michelle, το οποίο ερμήνευσε ο 28χρονος Νόαμ Μπετάν.

Η εορταστική ατμόσφαιρα του διαγωνισμού έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια από μια διαμάχη σχετικά με τη στρατιωτική δράση του Ισραήλ στη Γάζα. Πέντε χώρες έχουν μποϊκοτάρει τη διοργάνωση του 2026, συμπεριλαμβανομένης της επτά φορές νικήτριας Ιρλανδίας.

Ο Μπετάν αντιμετώπισε ανάμεικτη υποδοχή στον ημιτελικό της Τρίτης. Μερικοί θεατές αποδοκίμασαν και φώναξαν αντι-ισραηλινά συνθήματα, ενώ άλλοι φώναξαν το όνομά του σε ένδειξη υποστήριξης.

Πριν από την εμφάνισή του, ο τραγουδιστής δήλωσε στην Jerusalem Post ότι ήταν αποφασισμένος να επικεντρωθεί στη μουσική και να περιορίσει τυχόν κριτικές στον «θόρυβο του περιβάλλοντος».

Η αρνητική αντίδραση στην ερμηνεία του Μπετάν ακούστηκε στην τηλεοπτική μετάδοση, αφού ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, ο οποίος παρουσιάζει την εκπομπή, δήλωσε ότι δεν θα λογοκρίνει διαμαρτυρίες ή αρνητικές αντιδράσεις σε κανέναν από τους διαγωνιζόμενους.

Η ανακοίνωση

Σε ανακοίνωσή τους μετά την παράσταση, η ORF και οι διοργανωτές της Eurovision, η EBU, ανέφεραν ότι το μέλος του κοινού ήταν «κοντά σε ένα μικρόφωνο» και «εξέφρασε δυνατά τις απόψεις του» – τόσο καθώς το Ισραήλ ετοιμαζόταν να ανέβει στη σκηνή όσο και κατά τη διάρκεια του τραγουδιού τους.

«Αργότερα απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια επειδή συνέχιζαν να ενοχλούν το κοινό», ανέφερε η δήλωση. «Τρία άλλα άτομα απομακρύνθηκαν επίσης από την αρένα από την ασφάλεια για διασπαστική συμπεριφορά».

Ποιοι προκρίθηκαν – Εκτός ο Boy George

Στον ημιτελικό, που διεξήχθη στο Wiener Stadhalle της Βιέννης, 10 χώρες προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Ανάμεσά τους ήταν το φινλανδικό ντουέτο Pete Parkonnen και Linda Lampenius, των οποίων το θυελλώδες ερωτικό τραγούδι Liekinheitin (Φλογοβόλος) είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για τη νίκη. Όπως αναφέρει και το BBC ο Έλληνας τραγουδιστής Akylas είχε την πιο φιλόδοξη σκηνοθεσία της βραδιάς, αναφέροντας τα πάντα, από την αρχαία ελληνική γλυπτική και την κουλτούρα του πλεξίματος μέχρι την πρώτη (και μέχρι στιγμής μοναδική) νικήτρια της Eurovision της χώρας, την Έλενα Παπαρίζου.

Αλλά υπήρξε απογοήτευση για τον Βρετανό σταρ Boy George. Ο τραγουδιστής του Culture Club εμφανίστηκε ως προσκεκλημένος καλλιτέχνης στη συμμετοχή του Σαν Μαρίνο, η οποία δεν κατάφερε να περάσει.

Οι καλλιτέχνες που θα δούμε ξανά στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Βέλγιο: Essyla – Χορεύοντας στον πάγο

Κροατία: Λέλεκ – Ανδρομέδα

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo quiero más

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Μολδαβία!

Πολωνία: Alicja – Pray

Σερβία: Λαβίνα – Κράι Μένε

Σουηδία: Felicia – Το Σύστημα μου

Αυτό σημαίνει ότι η Εσθονία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία και ο Άγιος Μαρίνος έχουν αποκλειστεί.

Περιλάμβαναν τρία ονόματα που επέστρεψαν στη Eurovision – τους Vanilla Ninja από την Εσθονία, Senhit από το Σαν Μαρίνο και το γεωργιανό τρίο Bzikebi, που κέρδισε την Junior Eurovision το 2008.