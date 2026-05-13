Χανταϊός: Κάθε δύο ημέρες γίνονται τεστ στον 70χρονο που νοσηλεύεται στο «Αττικόν» – Τι ζήτησε μέσα από το νοσοκομείο

Εύη Κατσώλη

Υγεία

Αττικόν
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στο Νοσοκομείο «Αττικόν» παραμένει ο 70χρονος Έλληνας που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο, “MV Handius” καθώς έχει εκτεθεί σε θετικό κρούσμα χανταϊού.

Για προληπτικούς λόγους, ο ηλικιωμένος θα παραμείνει για 45 ημέρες σε καραντίνα, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο του νοσοκομείου, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο άνδρας παραμένει αρνητικός και ασυμπτωματικός.

Μάλιστα ο 70χρονος φέρεται, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, να ζήτησε να του δώσουν το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνεί με τους συγγενείς του καθώς δεν επιτρέπεται να τον επισκεφθούν. Ακόμη ο ίδιος είπε στους γιατρούς ότι η κατάσταση στο πλοίο ήταν δύσκολη αλλά δεν φοβήθηκε.

Για τον επόμενο 1,5 μήνα θα νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμώξεων του Νοσοκομείου “Αττικόν” όπου τον παρακολουθεί ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας και η ομάδα του. Μάλιστα κάθε δύο ημέρες τού γίνονται τεστ για να διαπιστωθεί εάν έχει κολλήσει εν τέλει τον χανταϊό.

Πρόκειται για δωμάτιο που εμποδίζει την έξοδο του αέρα από την πόρτα και από τον εξαερισμό. Είναι πλήρως απομονωμένος και με αυτόν τον τρόπο είναι σίγουροι οι γιατροί ότι ο ιός που μεταδίδεται και μέσω του αέρα, δεν θα «ξεφύγει» μέσα στο νοσοκομείο.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα εμβόλια να προκαλέσουν αυτισμό και διαβήτη; Μεγάλη μελέτη απαντά για την επίπτωση του αλουμινίου

Το φυσικό λίπασμα από την κουζίνα που κάνει τα φυτά να πιάνουν και να μεγαλώνουν πιο γρήγορα

Επίδομα μητρότητας 2026: Αυτές είναι οι τρεις ημερομηνίες- κλειδιά για τις νέες πληρωμές-Πότε θα γίνουν και ποιους θα αφορά

Φόβοι για νέες αυξήσεις στα καύσιμα: Ποια πόλη έχει τη φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη – «Καίνε» ρεύμα και φυσικό αέριο

Τέσσερις τεχνολογικές καινοτομίες στον κλάδο της φιλοξενίας – Πώς πρωταγωνιστεί η AI;

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
06:00 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Υψηλή χοληστερίνη: Οι ασκήσεις των 2 λεπτών που προτείνει γιατρός για την μείωσή της

Η υψηλή χοληστερίνη θεωρείται ένας «σιωπηλός» κίνδυνος για τον οργανισμό, αφού συνήθως δεν εμφ...
22:00 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ύπνος: Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε μπρούμυτα – Η προειδοποίηση γιατρού για μια επώδυνη πάθηση

Ο τρόπος που κοιμόμαστε μπορεί να επηρεάσει περισσότερο την υγεία μας απ’ όσο νομίζουμε. Αν κα...
06:00 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Αρθρίτιδα: Οι τροφές που συνδέονται με έξαρση των συμπτωμάτων, σύμφωνα με ειδικούς

Η διατροφή μπορεί να επηρεάζει σημαντικά τη φλεγμονή στο σώμα και κατ’ επέκταση την ένταση των...
22:00 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Χασμουρητό: Η αναπάντεχη επίδρασή του στον εγκέφαλο – Τι αποκάλυψαν μαγνητικές τομογραφίες

Το χασμουρητό έχει μια απρόσμενη επίδραση στη ροή του υγρού που προστατεύει τον εγκέφαλο (εγκε...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media