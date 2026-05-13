Χανταϊός: Κάθε δύο ημέρες γίνονται τεστ στον 70χρονο που νοσηλεύεται στο «Αττικόν» – Τι ζήτησε μέσα από το νοσοκομείο

Στο Νοσοκομείο «Αττικόν» παραμένει ο 70χρονος Έλληνας που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο, “MV Handius” καθώς έχει εκτεθεί σε θετικό κρούσμα χανταϊού.

Για προληπτικούς λόγους, ο ηλικιωμένος θα παραμείνει για 45 ημέρες σε καραντίνα, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο του νοσοκομείου, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο άνδρας παραμένει αρνητικός και ασυμπτωματικός.

Μάλιστα ο 70χρονος φέρεται, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, να ζήτησε να του δώσουν το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνεί με τους συγγενείς του καθώς δεν επιτρέπεται να τον επισκεφθούν. Ακόμη ο ίδιος είπε στους γιατρούς ότι η κατάσταση στο πλοίο ήταν δύσκολη αλλά δεν φοβήθηκε.

Για τον επόμενο 1,5 μήνα θα νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμώξεων του Νοσοκομείου “Αττικόν” όπου τον παρακολουθεί ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας και η ομάδα του. Μάλιστα κάθε δύο ημέρες τού γίνονται τεστ για να διαπιστωθεί εάν έχει κολλήσει εν τέλει τον χανταϊό.

Πρόκειται για δωμάτιο που εμποδίζει την έξοδο του αέρα από την πόρτα και από τον εξαερισμό. Είναι πλήρως απομονωμένος και με αυτόν τον τρόπο είναι σίγουροι οι γιατροί ότι ο ιός που μεταδίδεται και μέσω του αέρα, δεν θα «ξεφύγει» μέσα στο νοσοκομείο.