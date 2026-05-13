Θεσσαλονίκη: Στην τελευταία κατοικία τους έπειτα από έξι χρόνια 25 σοροί που ήταν στα «αζήτητα»

Κανείς δεν τους είχε αναζητήσει επί 6 ολόκληρα χρόνια. Εικοσιπέντε σοροί παρέμεναν στους ψυκτικούς θαλάμους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Συνάνθρωποί μας, που είτε ήταν αγνώστων στοιχείων, είτε δεν τους είχε αναζητήσει κανείς, είτε το συγγενικό τους περιβάλλον δεν ανέλαβε τον ενταφιασμό τους. Για πάνω από 5 με 6 χρόνια, οι σοροί τους ήταν «στα αζήτητα».

Έπειτα από μια μεγάλη προσπάθεια που άρχισε τους προηγούμενους μήνες, 25 σοροί ανδρών και γυναικών, από τους θαλάμους του νεκροτομείου οδηγήθηκαν επιτέλους στην τελευταία τους κατοικία. Είχε προηγηθεί αίτημα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης προς το Σωματείο Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας.

Όπως ανέφερε στην ιστοσελίδα, voria.gr ο πρόεδρος του Σωματείου, Νέστορας Νικολόπουλος, «οι λειτουργοί κηδειών ανέλαβαν, αφιλοκερδώς, τη μεταφορά και τον ενταφιασμό των 25 σορών, αφού πρώτα ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες των εγγράφων τους από τις αρμόδιες Αρχές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κηδείες πραγματοποιήθηκαν σταδιακά από τον περασμένο Φεβρουάριο και ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και τα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου και Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη και το Κοιμητήριο της Κοινότητας Μεσοκώμης στις Σέρρες.

Μάλιστα, για την προσφορά των λειτουργών κηδειών, η Γ’ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς το Σωματείο Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας, κάνοντας λόγο για παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης και για πράξη που εξασφάλισε την αξιοπρέπεια που αρμόζει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.