Θεσσαλονίκη: Στην τελευταία κατοικία τους έπειτα από έξι χρόνια 25 σοροί που ήταν στα «αζήτητα»

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

νεκροτομείο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Κανείς δεν τους είχε αναζητήσει επί 6 ολόκληρα χρόνια. Εικοσιπέντε σοροί παρέμεναν στους ψυκτικούς θαλάμους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Συνάνθρωποί μας, που είτε ήταν αγνώστων στοιχείων, είτε δεν τους είχε αναζητήσει κανείς, είτε το συγγενικό τους περιβάλλον δεν ανέλαβε τον ενταφιασμό τους. Για πάνω από 5 με 6 χρόνια, οι σοροί τους ήταν «στα αζήτητα».

Έπειτα από μια μεγάλη προσπάθεια που άρχισε τους προηγούμενους μήνες, 25 σοροί ανδρών και γυναικών, από τους θαλάμους του νεκροτομείου οδηγήθηκαν επιτέλους στην τελευταία τους κατοικία. Είχε προηγηθεί αίτημα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης προς το Σωματείο Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας.

Όπως ανέφερε στην ιστοσελίδα, voria.gr ο πρόεδρος του Σωματείου, Νέστορας Νικολόπουλος, «οι λειτουργοί κηδειών ανέλαβαν, αφιλοκερδώς, τη μεταφορά και τον ενταφιασμό των 25 σορών, αφού πρώτα ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες των εγγράφων τους από τις αρμόδιες Αρχές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κηδείες πραγματοποιήθηκαν σταδιακά από τον περασμένο Φεβρουάριο και ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και τα κοιμητήρια  Αναστάσεως του Κυρίου και Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη και το Κοιμητήριο της Κοινότητας Μεσοκώμης στις Σέρρες.

Μάλιστα, για την προσφορά των λειτουργών κηδειών, η  Γ’ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς το Σωματείο Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας, κάνοντας λόγο για παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης και για πράξη που εξασφάλισε την αξιοπρέπεια που αρμόζει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος στον εγκέφαλο: Το Νο1 σημάδι που εμφανίζεται στην ενήλικη ζωή

Σε 24ωρη απεργία σήμερα νοσοκομειακοί γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

Ο απολογισμός για το Fuel Pass III: Πόσοι εντάχθηκαν – Στα 113 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό της ενίσχυσης

Επίδομα μητρότητας 2026: Αυτές είναι οι τρεις ημερομηνίες- κλειδιά για τις νέες πληρωμές-Πότε θα γίνουν και ποιους θα αφορά

Τέλος στο χάσμα επικοινωνίας μεταξύ Android και iPhone με πλήρη κρυπτογράφηση

Τέσσερις τεχνολογικές καινοτομίες στον κλάδο της φιλοξενίας – Πώς πρωταγωνιστεί η AI;
περισσότερα
09:30 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κρήτη: Νεκρό μωρό 7 μηνών από λοίμωξη του αναπνευστικού

Τραγωδία στην Κρήτη καθώς ένα μωρό 7 μηνών πέθανε τα ξημερώματα. Το μωράκι, σύμφωνα με τις πλη...
09:17 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας, προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (13/5) στους περισσότερους κε...
08:18 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον της συζύγου του – Αναμένεται η κατάθεση της 28χρονης

Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, Τετάρτη (13/5) έχει λάβει ο 30χρονος, που κατηγορείται για...
07:33 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα και συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος – Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, με απόφαση...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media