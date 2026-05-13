Φλωρίδης: Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη

Κριτική τόσο προς το ΠΑΣΟΚ όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα άσκησε το βράδυ της Τρίτης (12/5) ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Action24, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τη ρύθμιση του διαδικτύου.

Αναφερόμενος αρχικά στη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για το Κράτος Δικαίου, ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο τα τελευταία χρόνια στον συγκεκριμένο τομέα. Όπως είπε, «οι δηλώσεις του ήταν ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα είναι στις 9 χώρες από τις 27 που έχουν τις λιγότερες συστάσεις.

Μια από τις βασικότερες συστάσεις που βγήκε το 2024 ήταν όταν ψηφίσαμε τον νόμο για τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων να ψηφίζουν για τις ηγεσίες τους». Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ενίσχυσε τη θεσμική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και αποτέλεσε σημείο θετικής αναφοράς στις ευρωπαϊκές αξιολογήσεις.

Στη συνέχεια, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε τη σκληρή αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στους χαρακτηρισμούς περί «συμμορίας» που έχουν διατυπωθεί από στελέχη της αντιπολίτευσης σε βάρος της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, «αυτή η στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην κυβέρνηση. Ο κόσμος που απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί αυτόν τον τοξικό λόγο. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από τον λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία και εγκληματική οργάνωση. Αυτά είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου. Εκπλήσσομαι που το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε αυτόν τον δρόμο».

Ο υπουργός επεσήμανε ακόμη ότι η πολιτική ένταση και η ακραία ρητορική δεν ανταποκρίνονται, όπως είπε, στις απαιτήσεις της κοινωνίας για σοβαρότητα και θεσμική αντιπαράθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας τη δημόσια επανεμφάνισή του και το νέο βιβλίο του. Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι «μέχρι στιγμής η επανεμφάνισή του έχει ένα γεγονός: ότι έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο κατηγορεί όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και τους ρίχνει ευθύνες για τις αποτυχίες».

Παράλληλα διερωτήθηκε «σε μια Ελλάδα που ζει σε μια ταραγμένη περιοχή αυτή την περίοδο, που μπαίνουν ζητήματα ασφάλειας, που μπαίνουν ζητήματα προστασίας των εισοδημάτων, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει για το παθόν και το μέλλον ένα βιβλίο στο οποίο πρώην πρωθυπουργός καταφέρεται κατά πρώην συνεργατών του;».

Συνεχίζοντας την κριτική του, σημείωσε ότι «τώρα λέει ότι δεν μου έφτανε το 17%, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει να μας πει. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη αλλά αυτό εντάσσεται στον ανταγωνισμό της αντιπολίτευσης».

Κλείνοντας, ο κ. Φλωρίδης τοποθετήθηκε και στο ζήτημα της λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη στήριξή του στην πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλος Μαρινάκης για ονομαστικοποίηση των χρηστών στο διαδίκτυο.

Όπως δήλωσε, «συμφωνώ με ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, να βάζεις το όνομά σου και τη φάτσα σου, αυτό είναι πρόταση του κ. Μαρινάκη, θα δούμε πώς μπορεί να γίνει γιατί θέλει ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία τους, να μην ανοίξουν λογαριασμούς».

Παράλληλα, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των deepfakes και της παραποίησης οπτικοακουστικού υλικού μέσω τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι «εξετάζουμε τον νόμο στη Δανία για να γίνει αδίκημα η χρήση προσώπου ώστε να γίνονται άλλα πράγματα».