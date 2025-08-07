BBC: Το μυστικό σύστημα που έχει η Χαμάς για να πληρώνει τους δημόσιους υπαλλήλους στην Γάζα

Ένα μυστικό σύστημα πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζει στη Γάζα η Χαμάς, που φέρεται να έχει κρύψει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ρευστό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΒΒC, η Χαμάς πληρώνει 30.000 υπαλλήλους με 7 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά κάθε μήνα παρά τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Αστυνομικοί, εφοριακοί και άλλοι υπάλληλοι λαμβάνουν ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα στο κινητό τους ή συγγενή τους, που τους λέει να πάνε σε συγκεκριμένη τοποθεσία και ώρα, για να συναντήσουν έναν φίλο για τσάι. Εκεί τους πλησιάζει κάποιος και τους δίνει έναν σφραγισμένο φάκελο με τα χρήματα.

Όπως δήλωσε Υπάλληλος του Υπουργείου Θρησκευτικών Υποθέσεων: «Πολλές φορές οι Ισραηλινοί χτυπούν τα σημεία συνάντησης. Εγώ επιβίωσα από επίθεση στην αγορά της Γάζας».

Αυτό το μυστικό δίκτυο πληρωμής βοηθά τη Χαμάς να έχει τον πολιτικό έλεγχο στη Γάζα, την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού δεν έχει καθόλου χρήματα και λιμοκτονεί. Ένα κιλό αλεύρι στη Γάζα κοστίζει 80 δολάρια.

Οι τράπεζες είναι κλειστές και οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους. Για να πάρει κάποιος 100 σεκέλ ρευστό, πρέπει να δώσει 140 στον μεσάζοντα.

Η Χαμάς, που λαμβάνει εκατομμύρια δολάρια από χώρες όπως το Ιράν και το Κατάρ, έχει στήσει εδώ και χρόνια ένα παγκόσμιο δίκτυο επενδύσεων που της εξασφαλίζει τεράστια έσοδα.

Είναι γνωστό ως «γραφείο επενδύσεων της Χαμάς». Ένα δίκτυο νόμιμων επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, που έχουν κέρδος. Αυτές οι επενδύσεις συνδέουν πολυώροφα κτίρια στην Τουρκία, με κατασκευαστικές εταιρίες στο Σουδάν και ουρανοξύστες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η αξία μπορεί να φθάνει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Αξιωματούχος της Χαμάς είπε στο ΒΒC ότι η οργάνωση έχει κρύψει πριν από την 7η Οκτωβρίου, τουλάχιστον 700 εκατομμύρια δολάρια σε ρευστό και εκατοντάδες εκατομμύρια σεκέλ σε υπόγεια τούνελ της Γάζας.