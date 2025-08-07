Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφτηκε το νοσοκομείο Ρόδου – Οι ανάγκες σε προσωπικό στο επίκεντρο της συνάντησης με γιατρούς και εργαζόμενους

Το Νοσοκομείο Ρόδου επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος είχε αργά το μεσημέρι συνάντηση με γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου Ρόδου, αργά το μεσημέρι, στο αμφιθέατρο του ιδρύματος.

Στη διάρκειά της τέθηκαν επί τάπητος οι συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου, με τον υπουργό να κάνει λόγο “success story” για ψευδείς αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου και τους εκπροσώπους των εργαζομένων να απαντούν, σε κλίμα έντασης, μιλώντας για δεκάδες κενές θέσεις γιατρών και νοσηλευτών, burn out και χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό.

Ο υπουργός έφθασε στο νοσοκομείο με καθυστέρηση τριών ωρών, συνοδευόμενος από τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων Χρήστο Ροϊλό και τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Μιχάλη Σοκορέλλο και, μετά από μια σύντομη περιήγηση σε χώρους του ισογείου, πήγε στο αμφιθέατρο, όπου τον περίμεναν εργαζόμενοι, αλλά και πολίτες. Παρόντες ήταν επίσης ο βουλευτής Βασίλης Υψηλάντης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηλίας Τσέρκης, η πρόεδρος της τοπικής ΝΟΔΕ Έφη Χαραλαμποπούλου, εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, κομμάτων κ.α. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης, αισθητή ήταν η παρουσία της Αστυνομίας και της εταιρείας φύλαξης του νοσοκομείου.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις ενέργειες από πλευράς διοίκησης και χαρακτήρισε «success story» αυτό που γίνεται στο νοσοκομείο, ενώ υπογράμμισε ότι κάποιοι για πολιτικούς και συνδικαλιστικούς λόγους καλλιεργούν μια εικόνα που βλάπτει το νησί. «Αν από το πρωί μέχρι το βράδυ λέτε ψέματα ότι το νοσοκομείο καταρρέει, γιατί να έρθει ένας τουρίστας στη Ρόδο; Δεν κάνετε ζημιά στον υπουργό και στην κυβέρνηση, κάνετε ζημιά στο νησί που ζείτε. Αν η κριτική ήταν αληθής, κομμάτια να γίνει. Αλλά είναι ψευδής. Όσοι καταστροφολογούν όλη την ημέρα, είναι ψεύτες» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είναι ντροπή» ακούστηκε από την πλευρά των γιατρών και ακολούθησαν στιγμές μεγάλης έντασης, με πολλούς γιατρούς να απαντούν για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Εντονότατος ήταν και ο διάλογος με τον πρόεδρό τους, Σάββα Καραταπάνη, που επέμεινε ότι από τις 183 θέσεις ιατρών που προβλέπει ο οργανισμός του 2012 είναι καλυμμένες οι 84, με επιπλέον 10 επικουρικούς και 10 με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Στο υπόμνημα που παρέδωσε στον υπουργό ζητείται η κάλυψη τουλάχιστον 31 θέσεων γιατρών και 96 νοσηλευτών.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος των εργαζομένων, νοσηλεύτρια, Ελένη Αγγέλη, είπε στον υπουργό ότι το προσωπικό είναι κουρασμένο, γερασμένο και με συμπτώματα burn out. Σύμφωνα με την ίδια, οι εργαζόμενοι έχουν να λαμβάνουν συνολικά 14.000 ρεπό.

Όταν πολλή ώρα αργότερα κατάφεραν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ο υπουργός Υγείας παραδέχθηκε ότι το μεγάλο πρόβλημα του νοσοκομείου Ρόδου είναι η έλλειψη νοσηλευτών. Ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει και πάλι η πλατφόρμα για προσλήψεις, τόνισε όμως ότι «μπορώ να προκηρύξω θέσεις, δεν μπορώ να γεννήσω νοσηλευτές». Αντίστοιχα δέχθηκε το μεγάλο πρόβλημα έλλειψης παθολόγων στις δύο κλινικές, είπε όμως ότι η έλλειψη παθολόγων είναι πανελλαδική και υποσχέθηκε ότι θα ληφθεί μέριμνα για κάποιες άλλες ειδικότητες που είναι μονήρεις. Επίσης εξέφρασε την απόλυτη στήριξη του, στον εκτελούντα χρέη διοικητή Μιχάλη Σοκορέλλο, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό».

«Δεν είμαστε αδιάφοροι. Οι δεσμεύσεις τηρούνται στο πλαίσιο που μας επιτρέπει η πραγματικότητα. Η χρηματοδότηση του ΕΣΥ αυξάνεται και όταν φύγω από το υπουργείο, το νοσοκομείο Ρόδου θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση» υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

Σημειώνεται ότι την προσεχή Δευτέρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης θα εγκαινιάσει τις ανακαινισμένες με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορθοπεδική και Β΄ Χειρουργική Κλινική, τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και δύο χειρουργικές αιθουσες.

Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο»

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός, η περιοδεία ξεκίνησε από το παλαιό και το νέο Κέντρο Υγείας στο Γεννάδι, το οποίο «θα παραδοθεί ως το τέλος του έτους και θα λειτουργήσει από το 2026».

Ο κ. Γεωργιάδης προσθέτει ότι «Πέρσι αυτό το ΚΥ είχε 1 (έναν) αγροτικό ιατρό, φέτος έχει 5 και σε λίγες μέρες θα έχει 6. Το παλιό κτίριο είναι 40 ετών και 180 τετραγωνικά μέτρα, το νέο που φτιάχνουμε τώρα είναι 430 τετραγωνικά μέτρα και υπερσύγχρονο, με κατοικίες για τους γιατρούς μέσα εξαιρετικά άνετες».

«Έτσι λύνουμε τα προβλήματα και αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες Υγείας της Νότιας Ρόδου. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο», καταλήγει.