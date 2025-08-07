Νετανιάχου: Δεν θα προσαρτήσουμε την Γάζα – Θα την καταλάβουμε και θα δώσουμε την διοίκηση σε Αραβικές δυνάμεις

Σε διευκρινίσεις των στόχων του σχετικά με το σχέδιο του για πλήρη κατάληψη της Γάζας προχώρησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που εξήγησε ότι το Ισραήλ δεν έχει σκοπό να προσαρτήσει ή να διοικήσει την Λωρίδα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο Foxnews ο Νετανιάχου ρωτήθηκε αν σχεδιάζει να προχωρήσει στην πλήρη κατάληψη της Λωρίδας. «Το σκοπεύουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια μας, να απομακρύνουμε την Χαμάς εκεί και να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να είναι ελεύθερος στην Γάζα και να την περάσουμε σε πολιτική διακυβέρνηση. (…) Θέλουμε να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας και να απελευθερώσουμε και τον λαό της Γάζας από τον φρικτό τρόμο της Χαμάς», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μία περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την διοικήσουμε. Δεν θέλουμε να βρισκόμαστε εκεί ως διοικητικό όργανο. Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την διοικήσουν σωστά χωρίς να απειλούν εμάς και θα δώσουν στους κατοίκους της Γάζας μία καλύτερη ζωή. Αυτό δεν είναι εφικτό με την Χαμάς», τόνισε ο Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτήρισε «τέρατα» τους μαχητές της Χαμάς.

Νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε σε δηλώσεις του στο δίκτυο CNN-News18 της Ινδίας, ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει την Γάζα» και σχεδιάζει να μεταφέρει τον έλεγχο της περιοχής σε ένα «μεταβατικό διοικητικό όργανο».

Επιπλέον επανέλαβε ότι για το Ισραήλ οι βασικοί στόχοι του πολέμου στην Γάζα είναι η πλήρης διάλυση της Χαμάς και η άνευ όρων επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα αν η Χαμάς παρέδιδε τα όπλα της και απελευθέρωνε τους ομήρους.

Να σημειωθεί ότι με το σχέδιο του Νετανιάχου διαφωνεί ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, η ισραηλινή αντιπολίτευση, το στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας και οι οικογένειες των ομήρων.