Γάζα: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα «αστέρι» του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου – Ήταν πρώην αρχηγός της Εθνικής Ομάδας

Ο παλαίμαχος αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Παλαιστίνης, Σουλεϊμάν Αχμέτ Ζαΐντ αλ-Ομπάιντ, σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις την ώρα που περίμενε σε ουρά για ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (PFA).

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, πρόκειται για το 662ο μέλος της αθλητικής κοινότητας της Γάζας που χάνει τη ζωή του από την έναρξη του πολέμου.

«Ο Σουλεϊμάν Αλ-Ομπάιντ, πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας της Παλαιστίνης, σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα που στόχευσε αμάχους που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Γάζα», δήλωσε η PFA.


Ο Αλ-Ομπάιντ υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές της Γάζας, με περισσότερα από 100 γκολ στην καριέρα του και 24 συμμετοχές με την εθνική Παλαιστίνης.

«Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Αλ-Ομπάιντ πέτυχε περισσότερα από 100 γκολ, καθιστώντας τον ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου», ανέφερε η Ομοσπονδία.


Το πρώτο του διεθνές γκολ το πέτυχε απέναντι στην Υεμένη, στο Πρωτάθλημα Δυτικής Ασίας το 2010.


Συμμετείχε επίσης στα προκριματικά του Μουντιάλ 2014. Στο εγχώριο πρωτάθλημα της Λωρίδας της Γάζας, κέρδισε τρεις συνεχόμενες χρονιές το Χρυσό Παπούτσι, από το 2016 έως το 2018.

Ο Αλ-Ομπάιντ είναι ο τρίτος παίκτης της εθνικής Παλαιστίνης που σκοτώνεται από το Ισραήλ, μετά τον Μουγίν Αλ-Μαγκρίμπι και τον Μοχάμεντ Μπαρακάτ, που δολοφονήθηκαν τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2024 αντίστοιχα.

Σε δήλωσή της στις 29 Ιουλίου 2025, η Παλαιστινιακή Ολυμπιακή Επιτροπή ανέφερε ότι μόνο μέσα στον Ιούλιο, το ισραηλινό καθεστώς σκότωσε 40 Παλαιστίνιους αθλητές στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

«Με κάθε μέρα που περνά, ξεδιπλώνονται νέα κεφάλαια της παλαιστινιακής αθλητικής τραγωδίας. Αυτοί οι αθλητές δεν σκοτώνονται στα πεδία μαχών – δολοφονούνται την ώρα που τρέχουν πίσω από τα παιδιά τους ή ψάχνουν για νερό και φάρμακα. Αυτός ο πόλεμος πείνας κυνηγά πια και τους αθλητές, όπως κυνηγά γιατρούς και αμάχους», ανέφερε η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από: Press TV, National World

