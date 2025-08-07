Γαλλία: Θα απελαθεί ο 47χρονος που άναψε τσιγάρο από τη φλόγα του Αγνώστου Στρατιώτη – Το βίντεο που προκάλεσε σάλο και έγινε «πολιτικό όπλο»

Το βίντεο που προκάλεσε σάλο στη Γαλλία, όπου δείχνει έναν άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Παρίσι, καταδικάστηκε έντονα από την πολιτική ηγεσία, αφού κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρει το Politico, στον απόηχο των αντιδράσεων, οι αρμόδιες Αρχές ανακοίνωσαν την αφαίρεση της άδειας παραμονής του στη χώρα.

Ο 47χρονος άνδρας, μετανάστης από το Μαρόκο, συνελήφθη την Τρίτη κατηγορούμενος για προσβολή μνημείου και παραδέχτηκε την πράξη του, σύμφωνα με γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης.

Moroccan identified as the POS who lit his cigarette on the Eternal Flame of the Tomb of the Unknown Soldier in Paris. Ministers say his permanent residency right will be revoked. Get them out.

pic.twitter.com/cXfrM1bMBS — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 6, 2025



Όπως ανέφερε η εφημερίδα Le Figaro, ήταν ήδη γνωστός στην αστυνομία για προηγούμενα αδικήματα.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως θα του αφαιρεθεί η άδεια παραμονής, απόφαση που αποτελεί το πρώτο βήμα για την απέλασή του στο Μαρόκο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιά, δήλωσε ότι η πράξη του ήταν «άσεμνη και αξιολύπητη».

L’homme qui a profané la tombe du Soldat inconnu en allumant une cigarette avec la flamme du souvenir a été interpellé à Paris pour violation de sépulture, tombeau, urne ou monument édifié à la mémoire des morts. Il a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. À la suite du… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 5, 2025



Η υφυπουργός Βετεράνων και Μνήμης, Πατρίσια Μιραγές, ανέφερε σε ανάρτησή της: «Η Γαλλία δεν θα αφήσει ποτέ κανέναν να αμαυρώσει τη μνήμη αυτών που έπεσαν γι’ αυτή. Ποτέ».

Merci aux policiers pour l’arrestation rapide de cet individu. Marcher sur la Tombe du Soldat inconnu. Allumer sa cigarette à la flamme éternelle.

Ce n’est pas un simple écart : c’est une profanation. La France ne tolérera jamais qu’on salisse la mémoire de ceux qui sont morts… https://t.co/Cd9iKySUoU — Patricia Miralles (@MIRALLESMP) August 5, 2025



Όπως σημειώνει το Politico, το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω ενός ανταγωνισμού που εντείνεται μεταξύ των συντηρητικών παρατάξεων, με φόντο τις φιλοδοξίες του Ρεταγιά για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Ρεταγιά ακολουθεί σκληρή γραμμή σε θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης, με στόχο αυστηρότερη στάση απέναντι στην Αλγερία και αύξηση των απελάσεων παράτυπων μεταναστών.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου, περιλαμβάνει τη φλόγα και τον τάφο ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αποτελεί έναν από τους πλέον επισκέψιμους και συμβολικούς χώρους τιμής των πεσόντων στη Γαλλία.