Γαλλία: Θα απελαθεί ο 47χρονος που άναψε τσιγάρο από τη φλόγα του Αγνώστου Στρατιώτη – Το βίντεο που προκάλεσε σάλο και έγινε «πολιτικό όπλο»

διεθνή

Το βίντεο που προκάλεσε σάλο στη Γαλλία, όπου δείχνει έναν άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Παρίσι, καταδικάστηκε έντονα από την πολιτική ηγεσία, αφού κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρει το Politico, στον απόηχο των αντιδράσεων, οι αρμόδιες Αρχές ανακοίνωσαν την αφαίρεση της άδειας παραμονής του στη χώρα.

Ο 47χρονος άνδρας, μετανάστης από το Μαρόκο, συνελήφθη την Τρίτη κατηγορούμενος για προσβολή μνημείου και παραδέχτηκε την πράξη του, σύμφωνα με γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης.


Όπως ανέφερε η εφημερίδα Le Figaro, ήταν ήδη γνωστός στην αστυνομία για προηγούμενα αδικήματα.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως θα του αφαιρεθεί η άδεια παραμονής, απόφαση που αποτελεί το πρώτο βήμα για την απέλασή του στο Μαρόκο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιά, δήλωσε ότι η πράξη του ήταν «άσεμνη και αξιολύπητη».


Η υφυπουργός Βετεράνων και Μνήμης, Πατρίσια Μιραγές, ανέφερε σε ανάρτησή της: «Η Γαλλία δεν θα αφήσει ποτέ κανέναν να αμαυρώσει τη μνήμη αυτών που έπεσαν γι’ αυτή. Ποτέ».


Όπως σημειώνει το Politico, το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω ενός ανταγωνισμού που εντείνεται μεταξύ των συντηρητικών παρατάξεων, με φόντο τις φιλοδοξίες του Ρεταγιά για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Ρεταγιά ακολουθεί σκληρή γραμμή σε θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης, με στόχο αυστηρότερη στάση απέναντι στην Αλγερία και αύξηση των απελάσεων παράτυπων μεταναστών.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου, περιλαμβάνει τη φλόγα και τον τάφο ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αποτελεί έναν από τους πλέον επισκέψιμους και συμβολικούς χώρους τιμής των πεσόντων στη Γαλλία.

