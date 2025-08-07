Νέα Υόρκη: Νεκρή σε γιοτ βρέθηκε 33χρονη σχεδιάστρια μόδας – Μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν «κραυγές»

Η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε σκάφος στο Montauk της Νέας Υόρκης, τα ξημερώματα της Τρίτης, ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές ως η Martha Nolan-O’Slatarra, μια σχεδιάστρια μόδας από το Μανχάταν, η οποία περνούσε τα καλοκαίρια της εργαζόμενη στο ανατολικό άκρο της χερσονήσου του Λονγκ Άιλαντ.

Σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Suffolk, η 33χρονη -γνωστή ως Martha Nolan– εντοπίστηκε αναίσθητη σε σκάφος δεμένο στο Montauk Yacht Club, περίπου τα μεσάνυχτα.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η αστυνομία, «η σορός δεν έφερε ίχνη βίας», ενώ η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε επίσης ότι «το θύμα δεν παρουσίαζε σημάδια βίαιου θανάτου».

Παρά ταύτα, δεν έχει ακόμα γίνει γνωστή η αιτία θανάτου ούτε τα ακριβή περιστατικά γύρω από τον μυστηριώδη χαμό της Martha Nolan.

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, περαστικοί έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια όταν εκείνη βρέθηκε αναίσθητη πάνω στο σκάφος.

Η Martha Nolan ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην κοινότητα του Hamptons, όπου εκεί περνούσε τα καλοκαίρια της και αποτελούσε γνώριμη φιγούρα στο περιβάλλον του Montauk.

«Ήταν πολύ γνωστή στην κοινότητα. Ήταν πολύ φιλική. Πάντα χαμογελαστή», είπε κάτοικος της περιοχής, προσθέτοντας: «Θα ειπωθούν πολλές κουβέντες για αυτό».

Η Nolan εργαζόταν ως σύμβουλος μάρκετινγκ και επιχειρηματίας, ενώ ήταν ιδρύτρια του fashion brand «East x East», σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn.



Κάτοικοι του Montauk δήλωσαν στη New York Post πως ήταν γνωστή για την καλοσύνη της και πως είχε πάντα «ένα φωτεινό χαμόγελο».

Σύμφωνα με το Daily Mail, ακούστηκαν ουρλιαχτά τη στιγμή που το σώμα της Nolan εντοπίστηκε στο σκάφος.

Μία αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι το σκάφος ήταν «γιοτ για πάρτι» και δήλωσε ότι «άκουσε κραυγές όταν βρέθηκε το σώμα της».

Άλλη επισκέπτρια του Montauk Yacht Club είπε ότι πιστεύει πως το σκάφος ανήκε στον σύντροφο της Nolan.

Όπως ανέφερε, τον είδε να τρέχει έξω γυμνός, «ουρλιάζοντας “αυτή είναι η κοπέλα μου”, καθώς εκείνη έχανε τις αισθήσεις της».

Φέρεται επίσης να καλούσε σε βοήθεια άλλους παρευρισκόμενους στο λιμάνι.

Όπως αναφέρει η New York Post, καπετάνιοι σκαφών που βρίσκονταν κοντά στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι άκουσαν τις κραυγές.