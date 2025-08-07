Κορυφώνεται η ένταση στο Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά την διάρκεια του κρίσιμου υπουργικού – Θα συνεχίζω να εκφράζω τις θέσεις μου χωρίς φόβο, διαμηνύει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

Enikos Newsroom

διεθνή

Εγιάλ Ζαμίρ αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Ισραήλ
Πηγή: Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ

Κόκκινο χτυπάει η ένταση στο Ισραήλ λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας το απόγευμα στο γραφείο του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανάψει το «πράσινο φως» για την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.

Γάζα: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα «αστέρι» του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου – Ήταν πρώην αρχηγός της Εθνικής Ομάδας

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ αναμένεται να είναι παρών στην σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για τους κινδύνους και τις συνέπειες που θα έχει μία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού για την πλήρη κατοχή της Λωρίδας.

Τις τελευταίες ημέρες ο Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος είναι αντίθετος με τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας, έχει δεχθεί «βροχή» πυρών από τους οπαδούς και μέλη της οικογένειας του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Γάζα: Τα επιχειρησιακά σχέδια που θα παρουσιαστούν στο υπουργικό για την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας – Ποιοι φοβούνται ένα «Βιετνάμ» για τον ισραηλινό στρατό

Σήμερα παρενέβη δημόσια και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εκφράζεται «χωρίς φόβο» και με «επαγγελματισμό». «Η κουλτούρα της διαφωνίας είναι αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του λαού του Ισραήλ. Είναι ζωτικό συστατικό της οργανωτικής κουλτούρας των Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά», είπε ο Εγιάλ Ζαμίρ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης με ανώτατα στελέχη του στρατού, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

«Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τις θέσεις μας χωρίς φόβο, με ουσιαστικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο», πρόσθεσε ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Ισραήλ: Συνεδριάζει την Πέμπτη το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας – Επί τάπητος το σχέδιο πλήρους κατάληψης της Γάζας

Διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ – Οικογένειες ομήρων πλέουν προς την Γάζα

Στο Τελ Αβίβ εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας καθώς το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθούν πορείες διαμαρτυρίας για τα σχέδια Νετανιάχου.

Επίσης οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων, οι οποίοι κινδυνεύουν να εκτελεστούν από την Χαμάς εάν ο ισραηλινός στρατός επιχειρήσει να καταλάβει πλήρως την Γάζα, θα πραγματοποιήσουν πορεία και συγκέντρωση στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Ταυτόχρονα κάποιοι από τους συγγενείς Ισραηλινών ομήρων απέπλευσαν σήμερα από την παράκτια πόλη Ασκελόν, με σκοπό να στείλουν από όσο το δυνατόν κοντινότερα μηνύματα υποστήριξης προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να στρέψουν την προσοχή στα δεινά τους.

Ο Στολίσκος 50 που μεταφέρει συγγενείς Ισραηλινών ομήρων ανοιχτά της Γάζας.

Το Shayetet 50 (Στολίσκος 50), μια αναφορά στους 50 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, κατευθύνεται νότια «για να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο» στους απαχθέντες, έγραψε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών στο X.

Οι συγγενείς θα ταξιδέψουν για περίπου δύο ώρες σε ένα σημείο κοντά στην Γάζα, ανέφερε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet. Από εκεί, σκοπεύουν να φωνάξουν μηνύματα ελπίδας προς τα μέλη των οικογενειών τους.
Καθώς απέπλευσαν, τα μέλη του Shayetet 50 επέκριναν το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, λέγοντας ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:38 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Άγκυρα απέτρεψε έρευνες του Fugro Gauss και ακύρωσε NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Τουρκία απέτρεψε το σκάφος Fugro Gauss υπό σημαία Γιβραλτάρ να πραγματοποιήσει έρευνες για λ...
16:13 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Πούτιν: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιθανώς το τετ-α-τετ με Τραμπ – Υπό όρους συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον...
15:18 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Λος Άντζελες: 30χρονη χόρευε σε στέγη κτιρίου και εγκλωβίστηκε σε καμινάδα – Φώναζε «βοήθεια, πονάω» και επιχείρησε το ίδιο την επόμενη μέρα

Μια γυναίκα περίπου 30 ετών διασώθηκε την Τρίτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες...
14:49 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Φρικτό ατύχημα σε νεροτσουλήθρες: Γυναίκα έπεσε πάνω σε 6χρονο αγόρι και του προκάλεσε ρήξη ήπατος – Βίντεο από τη σφοδρή σύγκρουση

Σε εφιάλτη μετατράπηκε μια οικογενειακή βόλτα σε υδάτινο πάρκο στην Αγία Πετρούπολη, στην Ρωσί...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια