Κορυφώνεται η ένταση στο Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά την διάρκεια του κρίσιμου υπουργικού – Θα συνεχίζω να εκφράζω τις θέσεις μου χωρίς φόβο, διαμηνύει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

Κόκκινο χτυπάει η ένταση στο Ισραήλ λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας το απόγευμα στο γραφείο του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανάψει το «πράσινο φως» για την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ αναμένεται να είναι παρών στην σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για τους κινδύνους και τις συνέπειες που θα έχει μία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού για την πλήρη κατοχή της Λωρίδας.

Τις τελευταίες ημέρες ο Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος είναι αντίθετος με τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας, έχει δεχθεί «βροχή» πυρών από τους οπαδούς και μέλη της οικογένειας του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σήμερα παρενέβη δημόσια και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εκφράζεται «χωρίς φόβο» και με «επαγγελματισμό». «Η κουλτούρα της διαφωνίας είναι αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του λαού του Ισραήλ. Είναι ζωτικό συστατικό της οργανωτικής κουλτούρας των Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά», είπε ο Εγιάλ Ζαμίρ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης με ανώτατα στελέχη του στρατού, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

«Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τις θέσεις μας χωρίς φόβο, με ουσιαστικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο», πρόσθεσε ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ – Οικογένειες ομήρων πλέουν προς την Γάζα

Στο Τελ Αβίβ εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας καθώς το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθούν πορείες διαμαρτυρίας για τα σχέδια Νετανιάχου.

Επίσης οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων, οι οποίοι κινδυνεύουν να εκτελεστούν από την Χαμάς εάν ο ισραηλινός στρατός επιχειρήσει να καταλάβει πλήρως την Γάζα, θα πραγματοποιήσουν πορεία και συγκέντρωση στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Ταυτόχρονα κάποιοι από τους συγγενείς Ισραηλινών ομήρων απέπλευσαν σήμερα από την παράκτια πόλη Ασκελόν, με σκοπό να στείλουν από όσο το δυνατόν κοντινότερα μηνύματα υποστήριξης προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να στρέψουν την προσοχή στα δεινά τους.

Το Shayetet 50 (Στολίσκος 50), μια αναφορά στους 50 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, κατευθύνεται νότια «για να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο» στους απαχθέντες, έγραψε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών στο X.

Οι συγγενείς θα ταξιδέψουν για περίπου δύο ώρες σε ένα σημείο κοντά στην Γάζα, ανέφερε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet. Από εκεί, σκοπεύουν να φωνάξουν μηνύματα ελπίδας προς τα μέλη των οικογενειών τους.

Καθώς απέπλευσαν, τα μέλη του Shayetet 50 επέκριναν το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, λέγοντας ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων.