Κάρπαθος: 74χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις απο την θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε την Πέμπτη 7/8 το μπάνιο μιας 74χρονης στην παραλία Διαφανίου στην Κάρπαθο. Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα.

Ιδιώτης γιατρός που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να την επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Καρπάθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η σορός της θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Διαφανίου.

